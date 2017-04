S likvidáciou vianočného stromčeka vám po sviatkoch pomôže mesto

Väčšina miest ponúka pomoc so zberom, odvozom a likvidáciou živých vianočných stromčekov. Vašou úlohou je dôkladne ich odzdobiť aj od posledného salónkového obalu, pretože sú biologicky rozložiteľným odpadom a mestá ich väčšinou využívajú na kompostovanie alebo výrobu štiepky. V stanovenom termíne potom treba takýto stromček vyniesť k smetným nádobám.

Podrobný návod, ako sa postarať o ihličnan v črepníku a kedy ho po Vianociach vysadiť do záhrady nájdete tu -->>

Presný rozpis odvozu a likvidácie vianočných stromčekov si stanovuje každé mesto zvlášť, pričom potrebné informácie nájdete na príslušných webových stránkach.

Vianočný stromček môžete pridať aj do kompostu. Nezabúdajte, že ho treba dôkladne nasekať! Poznáte štyri základné pravidlá správneho kompostovania a dodržiavate ich?

Niektoré zberné dvory ponúkajú možnosť bezplatne stromček odovzdať, čo je praktické hlavne pre obyvateľov rodinných domov.

Do ZOO ho nenoste

Hoci sú stromčeky hlavne pre slony veľkou pochúťkou, do ZOO ich po sviatkoch rozhodne nenoste! Zvieratám stromčeky z domácností nedávajú, lebo by na nich mohli zostať zabudnuté ozdoby či háčiky. Väčšinou berú len nepredané kusy priamo od predajcov.

Bratislava

Bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov zabezpečí od 9. januára 2017 do 28. februára 2017 spoločnosť OLO a.s. a to aj od obyvateľov rodinných domov, ktorí ich však musia priniesť ku zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku zberných nádob/kontajnerov.

Rovnako máte možnosť priniesť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO a.s. na Starej Ivánskej ceste 2, denne okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

Všetky stromčeky budú odvezené a energeticky zhodnotené.

Trnava

Mobilný zber vianočných stromčekov pracovníci mesta vykonajú v sobotu 14. januára 2017 a 21. januára 2017 od 7:00 hod. Odzdobené živé stromčeky treba pred rodinný dom vyložiť iba v stanovených termínoch do 7:00 hod.

Od stojísk kontajnerov na sídliskách by ich mali pracovníci mesta odvážať ako každý rok raz do týždňa.

Zber je určený len pre živé stromčeky, nie umelé! Tie môžete, v prípade, že už vám neslúžia, odovzdať na zberných dvoroch ako objemný odpad.

Nitra

Nitrianske komunálne služby, s.r.o. nemajú na zber vianočných stromčekov vyhradené žiadne presné termíny. Od stojísk kontajnerov na sídliskách ich budú zberať a odvážať priebežne.

Občania ich tiež môžu priniesť do kompostárne alebo na zberné dvory.

Trenčín

Podľa informácií na stránkach mesta bude odvoz vianočných stromčekov zabezpečovať Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., už tradične len zo stanovíšť nádob na komunálny odpad zo sídliskových častí, teda nie z lokalít individuálnej rodinnej zástavby.

Zber sa začne 10. januára 2017 a potrvá do 14. februára 2017, vždy v utorok. Nevykladajte preto stromčeky k nádobám na odpad v predstihu, najlepšie vždy v predvečer dňa zberu, aby ste zbytočne nezapratávali okolie zberných nádob.

Vianočné stromčeky môžu obyvatelia mesta aj bezplatne odovzdať v zberných dvoroch na Zlatovskej a Soblahovskej ulici.

Banská Bystrica

Vianočné stromčeky Banskobystričanov poslúžia na výrobu tepla.

Ukladať ich treba vedľa kontajnerov na zber komunálneho odpadu. Odvážať ich budú jedenkrát do týždňa z každej ulice od 9. januára do 5. februára 2017.

Prešov

Spoločnosť TSmP, a.s. zabezpečí bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov od 9. januára 2017 do 31. januára 2017 v rámci komplexnej bytovej výstavby.

Stromčeky treba dôkladne odzdobiť a uložiť ku kontajnerom alebo ich priniesť na jeden zo zberných dvorov na ulici Bajkalská 33 a Jesenná 3 v čase od 8.00 do 18.00 hod., vždy od pondelka do soboty.