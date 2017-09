Vitamínmi nabité brusnice! Nájdu miesto aj vo vašej záhrade?

Brusnice pochádzajú zo severných častí Ameriky, Európy a Ázie. Sú to nízke polokry, ktoré dosahujú výšku asi 30 centimetrov a majú vždyzelené listy. Kvety majú biele až ružovkasté. Vyhovujú im kyslé a suché pôdy, ktoré sú chudobné na živiny. Preferujú svetlé miesta. Vysádzať ich môžete ideálne na jar aj na jeseň.

Vhodný substrát

Substrát pre brusnice je podobný tomu, ktorý majú v obľube čučoriedky. Jeho kyslosť by mala byť od 3,5 až po 4,8 pH. Pôda by mala byť dobré priepustná a nemala by obsahovať vápnik, ktorý brusniciam nevyhovuje a spôsobuje ich odumieranie. Ideálny substrát je zmesou rašeliny, kompostu, riečneho piesku, perlitu aj pilín.

Starostlivosť

Brusnice majú plytký koreňový systém a neznášajú premokrenie. Preto ich stačí zaliať po vysadení a potom až v období dlhšie trvajúceho sucha. Ideálne je ich zavlažovať dažďovou vodou. Vhodná je tiež nástielka z pilín či kôry. Hnojiť ich treba veľmi opatrne a to hnojivami, ktoré neobsahujú vápnik. Je však dobré podporiť rastliny v čase plodivosti. Úrodu môžu priniesť už prvý rok po vysadení. Veľkých a kvalitných plodov sa však dočkáte asi až po treťom roku.

Zdraviu prospešné ovocie

Brusnice obsahujú vitamín C, ktorý je výborný pre imunitu. Vitamín A, ktorý prospieva zdraviu vlasov, zubov aj očiam. Nájdeme v nich tiež vitamín K, ktorý podporuje zrážanlivosť krvi. Okrem vitamínov sú bohaté na množstvo antioxidantov a minerálov.