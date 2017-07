Výstava orchidey: Exotická kráska aj pre vašu domácnosť

Keď povieme slovo orchidea, väčšina z nás si predstaví zaujímavo tvarované kvety, nevtieravé farebné odtiene a pri niektorých druhoch aj jemnú vôňu. Málokto však vie, že orchidea bola vyšľachtená na pestovanie mimo voľnej prírody už začiatkom 19. storočia a je najväčšou čeľaďou v ríši rastlín. Počet druhov sa odhaduje na 25 až 30 tisíc a stále vznikajú ďalšie. Orchidey rastú všade, s výnimkou púští a oblastí večného ľadu. U nás rastie až 79 druhov a sú to hlavne zástupcovia tzv. zemných orchideí mierneho pásma. Ak aj vy máte slabosť pre tento unikátny kvet, môžete ho nielen obdivovať , ale bez väčšej námahy ho môžete pestovať aj doma.

Až 90 percent orchideí rastie v trópoch Ázie, Strednej a Južnej Ameriky. Unikátna zbierka sa nachádza aj na Slovensku. V botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je 75 rodov orchideí, asi 210 druhov a veľa hybridov. Na Slovensku sa najviac pestujú hybridy rodov lišajovec (Phalaenopsis), katleja (Catleya), z chladnomilnejších dendróbium (Dendrobium), cimbídia (Cymbidium). „Medzi najvzácnejšie patria novoobjavené druhy rodu Dracula, ktoré kvetmi dosť presne vystihujú svoj názov,“ hovorí Erika Mňahončáková, riaditeľka Botanickej záhrady SPU Nitra. „Mimoriadne zaujímavé sú aj orchidey druhu Microcoelia, ktorých kvety sú umiestnené akoby v spleti koreňov.“

Podľa odborníkov je orchidea naozaj unikátny kvet. Zaujímavý je aj svojou dlhou dobou kvitnutia, preto môže počas niekoľkých mesiacov skrášľovať aj vašu domácnosť. „Niektoré druhy orchideí sa dajú pestovať v akýchkoľvek podmienkach, podľa druhu sú rôzne náročné na teplo a svetlo. Priame slnečné svetlo nevyžadujú, dokonca im škodí,“ radí Erika Mňahončáková. „Polievanie je individuálne podľa pestovaných druhov, niektoré vyžadujú skôr rosenie, než bohatú zálievku.“

Starostlivosť

V našich domácnostiach sa najčastejšie pestujú druhy z rodu lišajovec (Phalaenopsis). Starostlivosť je pomerne jednoduchá. Jeho listy sú mäsité, v ktorých má zásobu vody a aj korene sú prispôsobené na to, aby sa napili naraz. „Čo sa týka starostlivosti o lišajovec, odporúča sa ho raz za 2 týždne poriadne osprchovať. Do črepníka pritom nalejeme vodu úplne po vrch tak, aby vo vode stála asi hodinu. Potom sa ďalej nepolieva až do času ďalšieho „kúpeľa“. Prebytočná voda sa vyleje.“ upresňuje Erika Mňahončáková.

V zime orchideu pestujeme predovšetkým na parapete, aby mala svetlo. Aby orchidey počas zimy a v predjarí kvitli, od konca novembra používame hnojivo s vyšším obsahom minerálnych látok a fosforu. Do zálievky ho pridávame raz, prípadne dvakrát do mesiaca. „Po odkvitnutí , čo je okolo marca, sa zhruba 2 až 3 mesiace nepoužíva žiadne hnojivo, aby si rastlina oddýchla a zregenerovala. V letnom období podporujeme rast listov. Na to, aby bohato kvitla a aby bola zdravá a vitálna, musí mať dostatok zelenej hmoty. V lete preto používame hnojivo s vyšším obsahom dusíka.“

Orchidey sa väčšinou nestrihajú, odstraňujú sa iba uhynuté listy. Presádzame ich podľa potreby, každé 2 až 3 roky, vždy keď na rastline nie sú kvety.

Poďte na výstavu

