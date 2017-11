Zazimovanie jazierka: Ako sa postarať o ryby? (2.časť)

Hĺbka jazierka

V optimálne založenom záhradnom jazierku s hĺbkou aspoň jeden meter, kde vo vode nie sú žiadne škodlivé látky, môžete ryby cez zimu nechať v životnom prostredí, na ktoré sú zvyknuté. Prirodzený zimný výber prežijú iba dobre živené, zdravé a odolné živočíchy, podobne ako vo voľnej prírode.

Keď má voda hĺbku od 60 do 80 centimetrov, je iba vecou náhody, či ryby prežijú studené ročné obdobie bez úhony. V rokoch, keď je zima krátka a mierna, to spravidla nebýva problém. Keď však udrie tuhá zima a navyše trvá dlho, straty bývajú pomerne veľké.

Plytká nádrž

V žiadnom prípade by ste cez zimu nemali nechať pod holým nebom napospas osudu ryby v minijazierku či v plytkej nádrži (vedrá, vane a iné nádoby). Treba ich vyloviť a na prezimovanie dať do miestnosti, kde nemrzne, s teplotou v rozmedzí od 5 do 8 stupňov Celzia. V akváriu alebo inej vhodnej nádobe rybičky prežijú chladné ročné obdobie bez väčšej ujmy.

Pochopiteľne, nádoby by mala byť tým väčšia, čím viac rýb v nej bude zimovať. Platí základné pravidlo: na 10 centimetrov dĺžky ryby treba 10 až 15 litrov vody. Aby ryby nevyskakovali, keď sa dostanú do neznámeho prostredia, prikryte nádobu sieťou alebo riedkou tkaninou.

Bez bahna a bez rastlín

Ryby nepotrebujú na prezimovanie svetlo a neprekáža im ani dno bez bahna a rastlín. Pri teplote vody nižšej než 8 stupňov Celzia neprijímajú potravu. Celkom im postačí, keď sa voda v nádobe obohacuje kyslíkom pomocou prevzdušňovacieho čerpadla cez porézny kameň.

Ak teplota vody vystúpi nad 8 stupňov Celzia, napríklad v pivnici, kde je umiestnený kotol ústredného kúrenia, treba ryby mierne prikrmovať a vodu filtrovať. Odporúčame, aby ste pravidelne, každé dva až tri týždne tretinu vody vymenili, odstránite tým rybie výkaly. Pridajte aj prípravok na úpravu vody.