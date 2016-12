Zo záhrady šéfredaktorky: Ako chránime stromčeky pred mrazmi

Myslím, že ešte v apríli sa teploty vyšplhali vysoko nad 20 °C a jarná záhrada vyzerala priam rozprávkovo. Ovocné stromčeky postupne rozkvitali včely a čmele si veselo bzučali a my sme sa cítili ako v rozprávke. Keď prišli traja zamrznutí, výrazne sa ochladilo, ale nebolo to ešte katastrofálne. S tým prišla až Žofia, myslím, že v to ráno ukazoval teplomer sedem čiarok pod nulou. Bolo nám jasné, že jablone a hrušky sú poškodené. Najviac sme smútili za úrodou mladej marhule, ktorá už mala asi centimeter dlhé plody a rok predtým sme z nej ochutnali prvú marhuľu.

Pocit sklamania sme postupne rozdýchali a keď sme v júnovom Záhradkárovi pripravovali článok o šittovom reze, ktorý oddiali kvitnutie marhúľ v nasledujúcom roku, rozhodla som sa konať. Sama som si na to netrúfla, tak som zohnala najlepšieho odborníka v dedine a ten prišiel so Záhradkárom spred pätnástich rokov, aby mi ukázal, čo budeme robiť. Asi sa bál, že keď odstráni asi pol metra dlhú časť výhonku, vynadám mu. Bola som však pripravená a celkom sme sa v postupe zhodli.

Druhý krok v ochrane pred mrazmi, sme plánovali na uplynulý víkend. Bieliť kmene stromov. V sobotu ma chytila strašná nádcha tak som na nákup vyslala môjho muža. Keď predavačke v obchode vysvetlil, čo zamýšľame, Vytiahla spod pultu Záhradkára a ukázala mu, aké vápno a kam má ísť kúpiť a aj pomer, ako ho treba riediť. Vyskúšali sme to. Len sme si neuvedomili, že na našich sedem stromčekov, z ktorých ani jeden nemá viac ako osem rokov, kýbeľ vápna nepotrebujeme.