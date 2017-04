Zo záhrady šéfredaktorky: Ako sme chránili marhuľu

Naše opatrenia

Prvý bol Šittov rez - zistila som, že kvetné puky na konárikoch, ktoré vyrástli po tomto reze rozkvitli asi o desať dní skôr.

Druhý bol náter - mal zabrániť skorému vypučaniu.

Tak či tak, teplé počasie na začiatku jari spôsobilo, že marhuľa rozkvitla už na konci marca a myslieť si, že už mrznúť nebude by bolo minimálne naivné.

Mráz a silný vietor

Ochladenie prišlo po Veľkej noci, teda asi tri týždne po odkvitnutí. Po predpovedi počasia som začala panikáriť a marhuľu sme aspoň obalili netkanou textíliou. Druhá noc bola ešte chladnejšia. Tak sme pridali vylepšenie. Pod korunu sme umiestnili interiérovú sviečku s čokoládovou mätovou vônou… Inú sme doma nenašli.

Do toho všetkého fúkal strašne silný vietor, takže obalený stromček v záhrade vyzeral ako biele strašidlo, ktoré má nadbytok energie a stále sa musí hýbať.

Tri dni po

Vyzerá to, že nejaká úroda bude. Biela netkaná textília v kombinácii so silným vetrom poničila veľa púčikov a lístkov na vonkajšej strane koruny. Teraz rozmýšľam, aký doping by si chudák stromček zaslúžil. A dúfam, že s mrazmi sme nateraz skončili…