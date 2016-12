Zo záhrady šéfredaktorky: Celoročná starostlivosť o vianočnú ružu

Začiatkom roka k nám do redakcie doputovali dva črepníky s vianočnými ružami z kancelárie nášho riaditeľa alebo jemu blízkeho okolia. Boli v naozaj zúfalom stave, pozerala som sa na ne v nemom úžase asi dva dni. Potom som Zuzke povedala, že ich treba aspoň ostrihať a natočili sme to aj na video. Rozhodne stojí za pozretie.

Zdalo sa, že im to trochu pomohlo, ale po dvoch týždňoch to rozchodili iba rastliny v jednom črepníku. Takže zatiaľ to vyzeralo na 50 %-ný úspech. Polievali sme ich, dni sa začali predlžovať a na holých stonkách sa objavili prvé listy. V máji mi to opäť nedalo, veď každý rok sa v Záhradkárovi píše, že vianočné ruže sa môžu letniť.

Pobyt na čerstvým vzduchu

Premiestnila som ich teda do našej záhrady. Zrovna bolo asi štvordňové obdobie dažďov, čo by malo byť ideálne. Prvý deň vyzerala vianočná ruža celkom šťastne, na druhý som si ju nevšimla a na tretí už bola zožratá slizniakmi. Tak som ju premiestnila na psiu búdu. Veď uvidíme, či prežije. Opäť to rozchodila. Musím však podotknúť, že v tomto črepníku sa pôvodne nachádzali tri rastliny. Jedna uhynula ešte v kancelárii, druhá sa nespamätala po nájazde slizniakov, ale tretia bola neuveriteľne životaschopná. Takže keď už vyzerala ako ozajstná rastlina, presadila som ju. To jej pomohlo, rovnako ako pobyt na psej búde.

Na konci septembra sa náhle ochladilo, keď som sa ráno ešte zalepenými očami pozerala na teplomer, ukazoval nulu a nepomohlo ani, že som sa postavila na špičky a opäť prikrčila, ani len čiarka nad nulou… Vianočná ruža bola vonku, citrusy tiež…

Vonku bola vysoká vzdušná vlhkosť, hmla bola taká hustá, že som nevidela ani na dva kroky pred seba a pocitovo to tiež nevyzeralo na krutý mráz. Tak som ju nechala ešte vonku, poobede uvidím na čom som. Prežila. Až vtedy som ju premiestnila na nevykurované schodisko, čo najbližšie k oknu.

Výživa a hnojenie

Keď sa na konci októbra začali vyfarbovať prvé listene, pomyslela som si, že je čas na dávku živín. Poruke bolo hnojivo na rajčiaky. Keď to prežila doteraz, toto jej už rozhodne neuškodí.

Pár týždňov pred Vianocami vyzerá takto. Uznávam, že to nie je výstavný kus z navychytenejšieho kvetinárstva v meste, ale potom čo má za sebou sa teším aj z tohto. Mimochodom, je to moja prvá vianočná ruža, ktorú som donútila kvitnúť.

Aj keď toto nie je zrovna ukážkový návod na pestovanie, myslím, že skúsiť to môže aj ten najmenej skúsený záhradkár.