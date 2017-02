Zo záhrady šéfredaktorky: Pestujte lúku namiesto trávnika

Asi pred dvoma rokmi sme sa rozhodli vyrovnať pozemok, naviezli sme „tatrovku“ zeminy a pekne fúrikom a hrabličkami sme sa snažili zarovnať najväčšie priehlbiny. Tú jeseň vyzerala naša záhrada akoby sa tadiaľ prehnalo stádo divokej zveri. Využila som príležitosť a vysypala som presne do stredu trávnika osivo lúky, ktoré som kúpila v bežnej obchodnej sieti. Ten výber miesta nebol najšťastnejší, nerobte to! Obchádzať kosačkou ďalší ostrovček nepochopiteľnej zelene je dosť náročné.

Na jar začali všade rásť divé maky, bol to úplne romantický pohľad. Neskôr na lúke veľkosti asi meter krát meter začal vyrasť rebríček, modrý ľan, ružové a fialové nevädze, divozel, nechtík a ďalšie drobné kvietky. V lete sa celá zafarbila na žlto - to rozkvitol rumanovec farbiarsky. Kvitol dlho a intenzívne.

Pokosili sme ju až pri zazimovaní záhrady. Predpokladám, že aj tento rok sa bude farebne meniť a každý mesiac bude vyzerať inak.

Teraz však už viem, že ak budem chcieť lúku, vysejem ju tam, kde sa nekosí. Myslím, že je to aj dobrá náhrada kvetinového záhona, ale rozhodne by som to nevymieňala za trávnik.

Viac o tom ako správne pestovať lúku a kde sa naozaj hodí si prečítajte v novom špeciáli Záhradkára VIDIEKA A ZÁHRADA, ktorý nájdete na stánkoch už v pondelok 6. februára.