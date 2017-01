Zo záhrady šéfredaktorky: Moje orchidey kvitnú dvakrát do roka

Keď si tak spomínam, svoju prvú orchideu som si kúpila na výstave v Trenčíne. Myslím, že má zlákala hlavne cena. Povedala som si, že ak neprežije, taká veľká škoda to nebude. Lišajovec zo série mini sa ubytoval na kuchynskom okne na východnej strane. Spočiatku som ho polievala raz za dva týždne, dôsledne som dodržiavala tieto zásady: použiť prevarenú vodu, ponoriť črepník do dvoch tretín a ponechať vo vode hodinu. To sa ale vzťahovalo na časy, kým som ešte nemala rodinu. Po rokoch som sa dopracovala k viacerým orchideám a vážnemu nedostatku času. Orchidey prešli na menej náročný režim.

1. Usúdila som, že máme mäkkú vodu – už ju nepreváram.

2. Na zavlažovanie používam rajnicu. Všetky rastliny sa do nej vmestia a nepreklopia sa.

3. Pestujem ich v šálkach, nech sú pekné, aj keď nekvitnú.

4. Odkedy používam kuchynské náradie, nehnojím.

5. Polievam, len keď si spomeniem, pravidelné intervaly už dávno neriešim.

Zvláštne je, že orchidey, kvitnú dvakrát do roka. Síce nie v decembri, ako by som od nich očakávala, ale až na konci januára. Keďže sa o ne príkladne nestarám, tento časový sklz im odpustím.

A ešte niečo. Moja kolegyňa dnes povedala, že niektorým rastlinám neostáva nič iné, ako sa prispôsobiť svojmu majiteľovi. Tak ak má pravdu, toto je ukážkový príklad.