Zo záhrady šéfredaktorky: Naozaj jedia medvede medvedí cesnak?

Keď sa nad tým zamyslím, tak medvedí cesnak zbieram v listnatých lesoch južného Slovenska, ale toto sú miesta, kde sa nebojím, že by som stretla medveďa. Medveďa sa bojím na túre vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách, prípadne v iných vyššie položených oblastiach. Lenže toto nie sú miesta, kde by boli krásne listnaté lesy, ideálne pre medvedí cesnak. Tak som s touto otázkou zašla za Tiborom Benčičom, šéfredaktorom časopisu Poľovníctvo a rybárstvo. Súhlasil so mnou, že to má logiku, ale ak chcem poznať pravdu, mám napísať docentovi Sanigovi, ten to bude vedieť určite.

Napísala som mu mail a čakala na odpoveď. Dočkala som sa hneď na druhý deň. A toto je jeho odpoveď:

C esnak medvedí rastie aj v bukových javorinách a javorových bučinách. T ak sa aj volá lesné spoločestvo - cesnaková buková javorina. T eda je to les, kde rastlinnú cenózu tvorí dominantne ces nak medvedí. Takže tu žije aj medveď a hostí sa na ňom.