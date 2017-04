Zo záhrady šéfredaktorky: Návod na pestovanie citrónov

Svoj prvý citrus som dostala od kolegu. Po dvoch dňoch úvah, som mu rastlinku vrátila. Ako zvládnem starostlivosť o mandarínku?! Neprešlo mi to, vlastním ju dodnes. Našťastie to je izbová odroda, ktorá toho zvládne viac. Postupne k nej pribudli ďalšie citrusy a zistila som, že v našich podmienkach je najefektívnejšie pestovať citróny. V decembri, keď dozrievajú, je minimum svetla a tak to, že ostanú kyslé, aj tak nikomu neprekáža.

Navštívte výstavu

Odrodu s malými plodmi som si pred rokmi kúpila na výstavisku v Trenčíne a tie ozajstné citróny pestujem na rastlinke, ktorú som zase objavila v kvetinárstve niekde na strednom Slovensku. Oba majú asi tridsať centimetrov, čo je výška bežnej izbovky, ale úroda je naozaj neprekonateľná. Tie citróniky aj citróny voňajú, sú šťavnaté a ešte aj chutia.

Ako na to

Pestovať citrusy nie je žiadna veda. Koncom apríla ich presuniem do záhrady, na vodovodnú šachtu. Je to strategické miesto – kosačka ich musí obchádzať, celý deň tam svieti slnko a ak sa dobre zahľadím, vidím na ne aj z kuchyne. Myslite na to, že potrebujú veľké misky. V tomto sú naozaj náročné, ale veď ako inak by to v letnej horúčave vydržali?

Našťastie sú to dreviny a zvládnu aj občasné nepoliatie. Doprajem im zopár dávok hnojiva, lebo zima v našich podmienkach je pre ne veľmi vyčerpávajúca. Väčšinou kvitnú v dvoch vlnách, prvá je ešte kým sú vnútri a druhá asi niekedy začiatkom júna. Na to že je na rastline kvet prídete skôr ako ho zbadáte. Má nádhernú vôňu a cítiť ju aj na niekoľko metrov. Okrem toho, že potrebujú postaviť, keď ich vyvráti silný vietor si naozaj už nespomínam na žiadnu pestovaťeľskú činnosť.

Takto si v záhrade nažívajú asi až do októbra. Keď prečkajú aj zopár prvých mrazov premiestnim ich na skrinku na topánky. Je to v chodbe, kde sa nekúri, majú tam svetlo a nanešťastie aj pravidelnú výmenu vzduchu, spôsobenú otvaraním vchodových dverí. Ale aj toto zvládajú statočne.

Úroda na dosah

Vnútri zálievku znížim a polievam ich už len tak, aby citróny ostali šťavnaté. Citróniky zberáme už asi od konca novembra a je to taká jednorázová dávka do čaju. Majú tenkú šupku a elegantne ich vytlačíte bez toho, aby ste museli fučať a zalepiť si všetky prsty. S tými väčšími plodmi je to na dlhšie. Dozrievajú až tesne pred Vianocami.

Teda tento rok, dozrel jeden pred Vianocami a druhý ešte stále ofukujem a presviedčam sa, že tá zelená, už vyzerá ako žltá… Najhoršie na tom je, že keď konečne dozrie a ja mám ten úžasný citrón bez chemického ošetrenia, ktorý sa spomína v každom recepte, tak piecť sa neoplatí, lebo aj tak sme všetci presladený vianočným pečivom.