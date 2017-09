Zo záhrady šéfredaktorky: Patálie na konci leta

Poznáte to, konečne môžete mať každý deň na raňajky tie vysnívané rajčiny s úžasnou chuťou a ešte sa ich ani nestihnete nabažiť a už ich treba krotiť v kvitnutí. Nestihli by totiž dozrieť a zbytočne by míňali energiu na nedozreté plody. Lenže práve vtedy, keď bolo treba vykonávať túto nenáročnú záhradkársku činnosť sme sa konečne pustili do zavárania a prípravy leča a nik si nevšimol, že sme zase niečo zmeškali. Nevadí, odstránenie spodných listov a výraznú úpravu svojho tvaru absolvovali až včera, teda takmer na konci augusta.

A keď bola zeleninová hriadka už taká pekne upravená a prehľadná uvedomila som si, že ani špenát, šalát a rukola, ktorú som mala vysiať namiesto hrášku a fazuľky nikde nie je. V tomto som bola trochu nevinne. Aj keď, keby som si nenechávala veci na poslednú chvíľu, dopadlo by to inak. Osivo totiž nakupujem v jednom miniatúrnom obchodíku, kde majú skutočne všetko. Naozaj, všetko, čo som si doposiaľ vymyslela, tam mali. Ešte nikdy som sa nepriznala, že som zo Záhradkára, lebo pani predavačku stále prekrúcam a dávam jej množstvo otázok…

Tentoraz sa však stalo, že pani predavačka mala v čase posledných výsevov, teda v polovici augusta dovolenku a nie hocijakú, rovno tri týždne! Povedala som si, že nevadí, že sa môj plán oneskorí o nejaký ten týždeň, lenže keď som išla do obchodu, keď sa už pani predavačka vrátila z dovolenky, mala tam lístok, že je u lekára…

Tak to zase dopadne ako pred pár rokmi, keď som na jeseň nabehla do obchodíka a vypýtala som si niečo, čo sa ešte môže vysievať. Čudovali by ste sa, čo všetko môže na hriadke rásť ešte aj v septembri a októbri. Aj keď úrodu zberám až v marci. :-)