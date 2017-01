Zo záhrady šéfredaktorky: Špionáž vtáčikov spoza okna

Ak chcete umiestniť kŕmidlo pre vtáčiky správne, nemali by ste ho dať pred okno, pretože vtáky nevidia sklo a môžu si ublížiť. Moja babka toto pravidlo ignorovala, a tak sme mohli cez zimu sledovať sýkorky z príjemného tepla obývačky. Mám na to milé spomienky, preto som sa rozhodla umiestniť kŕmidlo rovnako, len obývačkové okno som vymenila za jedálenské a začala som sledovať, čo priletí.

Ako obvykle prvé na to prišli hlučné vrabce. Potom zrejme informovali aj svoje okolie, lebo každý deň som dopĺňala do kŕmidla stále viac a viac slnečnice. Bola to celkom dobrá škola prírodopisu. Zistila som, že okrem sýkorky bielolícej u nás žije aj menšia a menej farebná sýkorka belasá. Už viem ako vyzerá glezg, stehlík aj brhlík. Keď však na kŕmidle pristál veľký oranžový vták, chcela som obvolať všetkých susedov a opýtať sa komu ušiel papagáj. Samozrejme, od papagája to malo ďaleko, to som len prvý krát videla hýľa lesného. Priletel aj so samičkou a kým ona obedovala, dával pozor a nedovolil nikomu a ničomu pridať sa k stolovaniu.

Myslím, že úplne najkrajšie a najrozkošnejšie boli malé vrabce. To sa už samozrejme zima skončila, ale mňa toto divadlo tak bavilo, že kŕmidlo som dopĺňala pomaly až do leta.

