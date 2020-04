VIDEO Toto zvládne každý! Využite nepotrebné a doprajte si jarné kvetinové potešenie

Kvety môžete sadiť do čohokoľvek, čo doma nájdete. Vôbec nie je potrebné, nakupovať nové črepníky či dizajnové nádoby. Sme presvedčení o tom, že v každej domácnosti sa nájde niečo, čo už neplní svoju pôvodnú funkciu a len tak leží, niekde v pivnici, odložené na neskoršie, lebo, ako si mnohí neraz povieme: „Možno sa to ešte niekedy zíde.“ A máme pravdu! Lebo aj osud nášho košíka z tohto postupového videa bol presne takýto. Kedysi sme ho dostali naplnený dobrotami k sviatku, no po jeho vyprázdnení sme nevedeli, ako s ním naložiť. Skončil odložený v pivnici – na neskôr. Spomenuli sme si naň v pravý čas a jarné kvety mu naozaj svedčia. Čo poviete?

Rastliny použité vo výsadbe

Tmavoružové prvosienky (2 ks): V obchodoch ponúkajú širokú škálu rastlín v rôznych farbách, preto si môžete vybrať podľa svojich preferencií.

Fialka ostrohatá, známa ako miniviolka, minifialka či minisirôtka (1 ks): Pestuje sa ako letnička alebo dvojročka.

Sedmokráska (1 ks): Okrasné sedmokrásky sú šľachtené odrody klasickej sedmokrásky obyčajnej.

Nezábudka (1 ks): Túto nenáročnú rastlinu mnohí záhradkári považujú za burinu. Jej nežné kvety však môžu byť okrem typickej modrej i bielej či ružovej farby a krášliť nielen črepníky, ale tiež záhony.

Narcis ‘Tete a Tete’ (1 ks): Ide o najznámejšiu odrodu vyšľachtenú za účelom pestovania narcisov v črepníkoch.

Náš tip

Aby vám kvetinová dekorácia vydržala čo najdlhšie, aspoň na noc ju preneste na chladnejšie miesto – nevykurovaná chodba, predsieň či balkón, len v tomto prípade dajte pozor na stále sa vyskytujúce nočné mrazy.

