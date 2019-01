3 skvelé tipy! Krásne a užitočné kríky s bobuľami rozžiaria záhradu v zime

Skalník (Cotoneaster)

Do širokého rodu patrí asi 50 druhov. Všetko sú to nenáročné kríčky, ktoré v záhrade vydržia desiatky rokov. Dobre znášajú rez aj mráz, rastú na slnku i v polotieni. Sú veľmi variabilné. Delia na vždyzelené a opadavé. Uplatnia sa v skalkách, v živých plotoch, ako náhrada trávnika, prosperujú v nádobách Na jar bývajú obsypané malými bielymi kvietkami, ktoré lákajú hmyz, neskôr zas farebnými plodmi upútajú vtáky. Tie v ich hustých konároch nachádzajú aj miesto na úkryt a hniezdenie.

Čo sa týka vzrastu, môžu rásť vzpriamene až do výšky 3 m, poliehavo i plazivo len pár centimetrov nad zemou. Líšia sa aj listami – od miniatúrnych okrúhlych cez dlhé a štíhle až po široko vajcovité. Zväčša majú lesklý povrch, ktorý býva hladký alebo vrásčitý, s rovnými alebo so zvlnenými okrajmi. Okrúhle až pretiahnuté plody sú väčšinou jasnočervené, ale niektoré druhy majú oranžovočervené plody, bývajú aj čierne a odroda ‘Rothschildianus’ skalníka vŕbolistého (C. salicifolius) má svetložlté plody. Takže máte z čoho vyberať.