Ako sa postarať o živý stromček v kvetináči?

Dnes si môžete vybrať z veľkého množstva druhov odlišujúcich sa tvarom, farbou a veľkosťou ihličia či celkovým vzrastom. Jediné obmedzenie je len to, koľko ste ochotní zaň zaplatiť.

Výberom druhu sa však nákup takéhoto stromčeka ani zďaleka nekončí. Treba si dobre zvážiť, kam sa ho vyberiete kúpiť a ktoré kvalitatívne znaky si treba na ňom všímať.

Najkvalitnejšie stromčeky nájdete v špecializovaných škôlkach a v záhradných centrách, kde sú rastliny pestované na tento účel, vybrané s pevným koreňovým balom a zasadené do nádob.

Čo si treba pri ich nákupe všímať? Aké rozpoznávacie znaky nám pomôžu nenaletieť podvodníkom?

Treba si všímať v prvom rade kvalitu ihličia, či má sviežu farbu a či nepadá. Zľahka zatraste stromčekom a ubezpečte sa, či z neho neopadáva ihličie. Vyvarujte sa stromom s tupými ihlicami, krehkými konármi a príznakmi žltnutia. V druhom rade skontrolujte pevnosť koreňového balu. Mal by byť husto prerastený koreňmi, stromček by sa v koreňovom bale nemal kymácať. Môže sa stať, že nebol v nej pestovaný, ale vykopaný z pôdy a umiestnený do nádoby.

Na koľko sezón sa dá použiť takýto stromček, kým ho definitívne zasadíme do záhradky?

Stromčeky sú zámerne menších rozmerov, lebo väčšie si už ťažko zvykajú na zmenené životné podmienky. Na vianočné sviatky ich môžete použiť maximálne dva- až trikrát.

Ako treba stromček pripraviť na bytové podmienky? A kam ho umiestniť v byte tak, aby vydržal krásne svieži celé sviatky?

Na izbové podmienky treba stromček taktiež postupne privykať. Najprv ho umiestnite do miestnosti, kde je svetlo a chladno, napríklad na schodište alebo do zimnej záhrady. Do izby ho preneste až tesne pred sviatkami a umiestnite ho čo možno najďalej od radiátorov či kozuba. Čím kratší čas bude v prekúrenej miestnosti, tým je väčšia pravdepodobnosť, že to prežije. Stromčeky potrebujú predovšetkým primeranú zálievku. Zemina v nádobe má byť stále vlhká, ale nie mokrá. Určite nezaškodí ani zvýšenie vzdušnej vlhkosti, ktorú dosiahnete aj občasným rosením stromčeka vodou.

Je lepšie, ak si takýto stromček kupujú ľudia, ktorí majú možnosť po sviatkoch ho postupne privykať na vonkajšie teplotné podmienky a v nasledujúcej sezóne ho zasadiť do záhradky. Ak je totiž stromček v teplotných podmienkach okolo 24 – 26 °C dlhší čas, začne sa správať ako na jar, teda začne vytvárať nové prírastky, a keď ho vyložíme naspäť von, kde je teplota okolo nuly alebo pod nulou, všetky nové nevyzreté pletivá zamrznú.

Ak ho chcete použiť ako vianočný stromček ešte aj na budúci rok, nájdite mu vhodné miesto na balkóne či terase. Majte na pamäti, že v nádobách bude vyžadovať oveľa väčšiu starostlivosť, ako keď ho zasadíte do záhradky. S výsadbou však dlho neotáľajte. Ak máte skôr vápenitú pôdu, do výsadbovej jamy nasypte kyslú rašelinu, dobre ju premiešajte zo záhradnou zeminou alebo použite substrát určený na výsadbu okrasných drevín. Stromček opatrne vyberte z nádoby, postavte ho do jamy a napustite jamu plnú vody. Keď voda vsiakne, koreňový bal treba obsypať zeminou a poriadne pritlačiť. Stromček po výsadbe nezabudnite polievať, ihličnany „dýchajú“ aj v zime, čiže potrebujú stály prísun vody. A to hlavne, keď je slnečné a mrazivé počasie. Na jar, keď sa počasie oteplí, odporúčam pohnojiť ho špeciálnym hnojivom na ihličnany, najlepšie vodorozpustným vo forme zálievky.

Inšpirujte sa niektorou z našim prírodných vianočných dekorácií:

