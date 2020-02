Levanduľa v našich podmienkach môže namŕzať, obzvlášť vtedy ak nestihnete po odkvitnutí (najneskôr do konca júla) odstrániť odkvitnuté stonky a mierne ker vytvarovať. Nové výhonky v takom prípade nestihnú do príchodu zimy zdrevnatieť a mráz ich poškodí. Na jar rez levandule spočíva v zrezaní kra do pologuľovitého tvaru vo výške 10 až 15 cm nad zemou. Dbajte pritom na to, že sa smú rezať len olistené výhonky. Inak by ker mohol v dôsledku nesprávneho rezu vyschnúť.