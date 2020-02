Čoraz teplejšie počasie ovplyvňuje aj rastliny. Máme pre vás 3 tipy na dobre odolné dreviny

Vyberte do záhrady rastliny, ktoré dobre odolávajú horúčavám, ktoré sú u nás čoraz častejšie Autor: profimedia.sk

1. Otužilec zo Sibíri

Vďaka svojej pravlasti je karagana stromovitá (Caragana arborescens) zvyknutá na drsnejšie podmienky, odoláva mrazom až do –45 °C, ale výborne sa vyrovnáva aj s nedostatkom vlahy a so znečisteným mestským prostredím. Je to typický zástupca bezúdržbovej a zároveň krásnej opadavej dreviny.

Pestuje sa v tvare kra alebo stromčeka. Zaujímavá je odroda ‘Pendula’ navrúbľovaná na kmienok s pekným dáždnikovitým tvarom koruny alebo ‘Walker’, ktorého výhonky rastú previsnuto. Má veľmi jemné, úzko strihané svetlozelené listy. Od mája do júna karagana kvitne malými žltými kvetmi s motýľovitou korunkou okvetných lístkov. Plodom sú struky.