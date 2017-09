FOTO Pozrite sa, odkiaľ pochádzajú stromy a rastliny, ktoré kupujete aj vy

Navštívili sme niekoľko európskych producentov rastlín a nakukli sme do detailov výroby. Nazrite s nami za brány škôlok, odkiaľ pochádzajú možno i stromy vo vašej záhrade. Fotografie nájdete v galérii.

Niekoľko generácií

Vypestovať niekoľkometrový strom, ktorý kúpite v záhradnom centre, si vyžaduje nielen prvotriednu starostlivosť, dobrú výživu, ale hlavne čas. Moderné technológie pomôžu dávkovať vodu i hnojivo, presadiť stromy do väčších nádob, to najdôležitejšie však neurýchlia. Čas. V záhradných centrách dnes už bez problémov kúpite 40-50-ročný strom. Iste, zaplatíte zaň nemalú sumu, no o strom sa niekto desiatky rokov ukážkovo staral, kým sa dostal do vašej záhrady.

Hrdí pestovatelia

Preto sú veľké pestovateľské škôlky prevažne rodinnými podnikmi, kde sa pestovaniu rastlín venujú celé generácie a firma sa dedí. S hrdosťou prezentujú svojich dedov a pradedov ako zakladateľov dnes už veľkého rodinného podnikania.

Ideálne podmienky

Oblasť zvaná Pistoia je medzi predajcami drevín dobre známa. Nachádza sa v severnom Taliansku a má ideálne podmienky na pestovanie skutočne širokej škály rastlín. I citlivejšie rastliny tu možno pestovať voľne v pôde, a tak vedia pokryť dopyt nielen z európskych oblastí, ale i z Ázie či dokonca Afriky. Pri cestovaní tunajšou krajinou bežne vidíte polia vysadené okrasnými krami a stromami.

Začiatky v malom

David z Margheriti Piante nám opísal, ako jeho predkovia začali s pestovaním a získavaním nových rastlín a následne rozširovali ponuku. Vášeň k rastlinám a záujem zákazníkov mu pomohli s rozširovaním pestovateľskej plochy. Dnes zaberajú plochu 300 hektárov a vyvážajú stromy do celého sveta. Stále však sledujú požiadavky trhu a rozširujú ponuku. Podobne začínali i ďalšie rodinné pestovateľské škôlky.

Zo semena i z odrezkov

V skleníkoch Innocenti & Mangoni Piante nám ukázali, ako rozmnožujú rastliny. Z odrezkov i semien v obrovských skleníkoch získavajú mladé sadeničky. Každý maličký stromček má svoje miesto v plochom sadbovači. Záhradníci rastlinky starostlivo sledujú a presádzajú podľa potreby do väčších nádob. Medzitým vykonávajú rez, dodávajú výživu a zabezpečujú ochranu proti škodcom.

Dôležitá logistika

Rastliny sa dajú doviezť v podstate kedykoľvek a kamkoľvek. Pri preprave treba dodržať niekoľko pravidiel. Veľmi dôležitá je teplota. Stromy môžu krátkodobo vydržať i vysokú alebo, naopak, nízku teplotu, no trasy dlhšie ako dva dni môžu byť kritické. Na dlhšie cesty sa preto používajú špeciálne klimatizované autá alebo sa rastliny do vzdialených destinácií posielajú lietadlom.