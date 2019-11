Hľadáte vždyzelenú, otužilú drevinu, ktorá na jeseň hýri farbami? Práve ste ju našli!

Rastlina Leucothoe, ktorá nemá slovenský názov, patrí na našom trhu k novším druhom. Meno zrejme dostala po perzskej princeznej Leucothoe, ktorú zviedol boh Helios. Ohrdnutá morská víla Clytie, ktorá milovala Heliosa, zapríčinila jej smrť. Nešťastný boh potom premenil mŕtvu Leucothoe na ker. Toľko sme sa dozvedeli z mytológie, ale čo vieme o rastline?

Patrí do čeľade vresovcovitých, to znamená, že uprednostňuje kyslú pôdu, preto sa jej najlepšie darí vo vresoviskách spolu s inými kyslomilnými druhmi, ako sú napríklad rododendrony a vresy. Rod zahŕňa päť druhov, ktoré sú rozšírené v Ázii a USA. V prirodzenom prostredí rastú tieto dreviny v podraste vysokých stromov, teda v polotieni až v úplnom tieni. Kvitnú bielymi zvončekovitými kvetmi, ktoré sú usporiadané do bohatých strapcovitých súkvetí. Do našich podmienok sú vhodné vždyzelené druhy, ktorých listy menia farbu v závislosti od ročného obdobia.

Druh L. fontanesiana dorastá do výšky asi 90 cm. Proti hubovým chorobám je veľmi odolná obľúbená odroda ‘Whitewater’. Jej kopijovité listy sú na okrajoch krémovobiele. Na jar sú ružové, bronzové a zelené, v lete sa sfarbujú do tmavozelena a s príchodom chladných dní opäť získavajú ružové a purpurové odtiene. Po odkvitnutí sa odporúča dlhé výhonky skrátiť, aby si ker udržal kompaktný tvar. Nemá rád celodenné slnko, preto ho vysaďte na polotienisté až tienisté miesto s výživnou pôdou. Dobre odoláva mrazom až do -27 °C.

K nižším druhom patrí L. walteri. Vďaka pestrofarebným listom je veľmi atraktívna odroda ‘Rainbow’. Sú lesklé, svetlozelenej farby s krémovobielymi a červeným škvrnami. Keď pučia, sú ružové a na jeseň nadobúdajú purpurovočervenú farbu. Mladé listy odrody ‘Scarletta’ sú bronzové alebo červené, v lete sa menia na stredne zelené, na jeseň sa sfarbujú do červena a v zime sú tmavozelené.

Aj L. axillaris je nižší druh, kríčky dorastajú do výšky okolo 40 cm. Jeho odroda ‘Curly Red’ sa vyznačuje pôvabne poskrúcanými listami. Sú veľmi lesklé, na jar sviežo zelené, neskôr tmavozelené, cez zimu sa zmenia na purpurovočervené a takto sfarbené vydržia až do jari.