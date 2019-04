Ideálne obdobie na nové kríčky! Všetko o vysádzaní ruží

V prvom rade treba dôkladne pripraviť miesto, kde budete ruže vysádzať. Odstráňte kamene, zvyšky koreňov a vytrhajte všetku burinu. Ak by ste tak neurobili, ošetrovanie kríčkov v budúcnosti by bolo veľmi prácne. Pôdu porýľujte do hĺbky minimálne 50 cm.