Impozantný strom v záhrade? Aralka určite zaujme

Do rodu aralka patrí niekoľko desiatok druhov, u nás sa ako s raritou môžete stretnúť s aralkou vysokou (Aralia elata), ktorá pochádza z Ďalekého východu. Už z diaľky zaujme svojím vzhľadom, lebo trochu pripomína palmu. Je to pomaly rastúci strom, ktorý sa málo rozkonáruje a dorastá do výšky asi troch metrov. Opadavé listy sú veľmi veľké, dlhé meter, prípadne aj viac, ktoré na mladších stromoch vyrastajú z hlavného kmeňa. Listy sú uložené nad sebou a vytvárajú zaujímavý etážovitý efekt. Kmeň aj konáre sú porastené hustými, veľkými a ostrými tŕňmi.

Poteší kvetmi

Od júla do septembra sa na drevine objavujú mohutné súkvetia – metliny drobných krémovobielych kvietkov, ktoré vyrastajú zo stredu listovej ružice. Pôsobia veľmi mohutne, lebo naraz vyrastá päť až osem súkvetí s dĺžkou okolo pol metra. Kvety sú samoopelivé, obojpohlavné, so zeleným kalichom. Ak dozrejú, zmenia sa na strapec tmavých plodov, ktoré s obľubou vyhľadávajú vtáky. Na jeseň sú stromy atraktívne krásne vyfarbenými listami, ktoré majú žltú, oranžovú až vínovočervenú farbu.

Pestovateľské podmienky

Aralka nie je náročná na pôdu. Znesie ľahkú i ťažšiu pôdu, kyslú aj zásaditú, no v kyslejšej sa krajšie vyfarbujú listy na jeseň. Prežije aj kratšie obdobie sucha, no je lepšie, ak je pôda rovnomerne vlhká. Neznáša však premokrenie. Pri dlhotrvajúcich dažďoch sa môže stať, že zhodí listy, ktoré po čase znova narastú. Mladým stromom vyhovuje polotieň, v prvých rokoch po výsadbe je vhodné kmeň obaliť (napríklad bublinkovou fóliou), aby nadzemná časť nevymrzla. Starším stromom sa darí na slnečnom stanovišti.

Ak chcete aralku tvarovať, najlepšie obdobie na rez je jar pred pučaním stromu, najneskôr do začiatku leta. Rastlinu nenapádajú choroby ani škodce a je úplne mrazuvzdorná, znáša aj mrazy pod -30 °C. Stromy sa dožívajú 25 až 40 rokov.

Majú bohatý koreňový systém, ktorý má dĺžku 3 až 5 metrov, a je radiálne rozložený nízko pod úrovňou pôdy. Povrch koreňov je hnedý, na reze biely.

Čítajte tiež: