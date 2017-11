Javor japonský vás upúta krásou svojich listov

Javor japonský (Acer japonicum)

Pôvod

Ako napovedá jeho názov, pochádza z Japonska. Napriek tomu, že má veľmi dlhú históriu pestovania, má oveľa menej odrôd ako javor dlaňovitolistý.

Celkový vzhľad

Od javora dlaňovitolistého, na ktorý sa veľmi podobá, ho jednoducho rozlíšime podľa okrúhlych, menej vykrojených listov. Je to menší strom, ak má však dostatok miesta, dorastá do značnej šírky, pričom konáre sa dotýkajú zeme. Malé nenápadné kvety pučia na jar zároveň s listami. Plody visia v pároch a ich nápadné zelené krídelká majú červenkastý nádych. Listy sa na jeseň zafarbujú do nádherných odtieňov červenej a oranžovej farby. Medzi vyhľadávané odrody patrí ‘Aureum’, ktorej žltozelené listy si svoju zaujímavú farbu zachovávajú počas celej vegetácie. Na jeseň sa postupne sfarbia do žltooranžova až červena. Tento javor rastie veľmi pomaly, preto sa môže pestovať aj vo väčších nádobách.

Pestovanie

Je to odolný druh, ktorému sa najlepšie darí na miestach chránených pred studenými vetrami. Vysádzame ho preto pred vyššie stromy, ktoré ho ochránia nielen pre vetrom, ale aj pred prudkým slnkom. Privíta vlhkú a dobre priepustnú pôdu, ktorá je kyslá až neutrálna.

Použitie

Javor japonský je priam stvorený na pestovanie v nádobách na terase. Svojimi dekoratívnymi listami skrášli nielen každú terasu, ale dokonca i väčší balkón. Má malé prírastky, takže vo veľkej nádobe vám vydrží niekoľko rokov.

Zaujímavosť

Tieto javory veľmi dobre znášajú rez, pomaly rastú, preto sa často pestujú ako bonsaje.