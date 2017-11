Doplňte svoje vresovisko o ker z Japonska - enkiant

Známych je asi dvanásť druhov, v našich záhradách sa najčastejšie pestuje enkiant zvončekovitý (Enkianthus campanulatus). Je to pomaly rastúci opadavý ker pochádzajúci z Japonska, ktorý dorastá do výšky dvoch až troch metrov. Staršie exempláre sú nepravidelne rozkonárené. Konáriky rastú vertikálne a sú sfarbené do červena. Enkiant má eliptické listy, ktoré sú na oboch koncoch zúžené, okraje sú jemne zúbkaté. Majú zelenú farbu a v jeseni sa sfarbujú do žltých, oranžových a červených odtieňov a ker vtedy vyzerá veľmi pekne.

Krásny je však aj na jar, keď kvitne. Kvety sa objavujú od mája, po vypučaní listov. Sú usporiadané do strapcov, rastú previsnuto a majú zvončekovitý tvar. Trochu pripomínajú konvalinky a vyzerajú ako malé lampióniky pod dáždnikom zloženým z malých listov. Sú krémovobiele a majú výrazný ružový okraj. Vyšľachtené odrody majú väčšie kvety aj výraznejšie sfarbenie. Napríklad odroda ‘Red Bells’ má kvety ružovočervené, ‘Ruby Glow’ sýtoružové, ďalšie majú výrazné žilkovanie.

Po odkvitnutí sa na rastline objavujú tobolky so semenami. Z mladých rastlín sa odporúča ich odstraňovanie, aby sa rastlina nevysiľovala, ale nie je to podmienkou.

Stanovište a rez

Tomuto kríčku sa dobre darí na slnku aj v miernom tieni, najlepšie na mieste chránenom pred vetrom. Vyžaduje vlhkú a kyslú pôdu s dostatkom živín, preto pri vysádzaní nezabudnite do jamy pridať kyslú rašelinu alebo substrát na rododendrony. Je to odolná rastlina, ktoré prežije aj teploty do -27 °C a nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť.

Enkiant sa pokojne zaobíde aj bez rezu, skrátiť treba len také výhonky, ktoré veľmi prerástli, alebo ak ker chcete udržať v kompaktnom tvare. Urobte to však krátko po odkvitnutí, aby ste sa nepripravili o kvety v ďalšej sezóne.

Rozmnožiť si ho môžete semenami, potápaním alebo v lete odrezkami.