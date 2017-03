Mandľa obyčajná: Potešia vás krásne kvety a chutné plody

Ak sa však chcete dočkať úrody, pri nákupe musíte dať pozor na to, aby ste kúpili sladkú formu označovanú ako dulcis, a nie amaru, lebo jej plody sú horké a okrem toho obsahujú alkaloid amygdalín, ktorý je toxický. Odporúčame kúpiť si dva stromčeky z dôvodu opelenia. Ako opeľovač sú síce vhodné aj broskyne, ale lepšie sa opelia dve mandle navzájom.

Mandľa obyčajná (Amygdalus communis) patrí k teplomilným druhom, preto sa jej darí v oblastiach, kde sa pestujú marhule a broskyne. Je to opadavý strom vysoký až šesť metrov, v mladosti s peknou štíhlou korunou. V zime je okrasný dlhými červenkastými konárikmi. Skôr ako na strome vyrastú dlhé úzke listy, rozkvitajú jemne ružové kvety. Sú pomerne veľké a príjemne voňajú. Objavujú sa obyčajne začiatkom marca, o dva týždne skôr ako na broskyniach, s ktorými je táto rastlina príbuzná.

Mandľu síce môžete vysadiť v jeseni, ale v takom prípade sa odporúča chrániť ju aspoň v prvom roku obalením napríklad jutovinou alebo bielym papierom, aby sa z kmeňa a konárov odparilo čo najmenej vody. Lepší termín na vysádzanie je však jar, čo platí najmä pre chladnejšie oblasti so skorým príchodom mrazov. Jamu, do ktorej budete stromček vysádzať, si pripravte aspoň mesiac vopred, pri jarnom vysádzaní už na jeseň. Dno jamy dôkladne skyprite a do zeminy zapracujte dostatok kompostu. Mandľa vyžaduje ľahkú výživnú pôdu, ktorá je dobre prevzdušnená.

Korene pred vysádzaním skráťte a stromček zasaďte tak, aby miesto očkovania bolo asi 10 cm nad povrchom pôdy. Zeminu v jame dobre utlačte a okolo stromčeka vytvorte misu, v ktorej sa bude zadržiavať voda. Napokon stromček výdatne zalejte a polievajte aj v ďalšom období, najmä ak neprší. K drevine aspoň v prvých rokoch zatlčte kolík.

Pamätajte, že mandľa rodí na jednoročných výhonkoch. Po vysadení rýchlo rastie a tvorí množstvo letorastov. Korunku tvarujte tak, aby zo stredníka vyrastali štyri až šesť kostrových konárov. Zahusťujúce výhonky rastúce do stredu korunky odstraňujte. Asi raz za tri roky treba najstaršie konáre odrezať a horné konáre skrátiť, aby sa podporil rast rodivého obrastu. Najvhodnejšie obdobie na tento zásah je predjarie.

Plody dozrievajú v závislosti od odrody od septembra do októbra. Zberať ich môžete vtedy, keď začne praskať rubina a plody sa uvoľňujú. Po zbere plody očistite, usušte a potom povyberajte jadrá.

Choroby a škodce

Hlavný problém týchto drevín je kučeravosť listov a glejotok, podobne ako pri broskyniach. Ak býva koncom jari a začiatkom leta daždivé počasie, plody môžu začať plesnivieť. Plody ohrozujú aj ucholaky a vtáky, lebo vyžierajú jadrá. V zime sa odporúča chrániť kôru pred ohryzom zverou.

TIP ZÁHRADKÁRA

Ani v chladnejších oblastiach si netreba odoprieť potešenie z tejto dreviny. Musíte ju však pestovať v nádobe. Uchránite ju počas zimy a v období kvitnutia, von ju vyložíte až po pominutí nebezpečenstva mrazov. V takom prípade ju však musíte dôkladne rezať a dopriať jej dostatok výživy a vlahy.