Manuál, ako si vybrať vianočný stromček

Už dlhé stáročia patrí k neodmysliteľným symbolom Vianoc a obľúbili si ho ľudia na celom svete. Ak nepatríte k zástancom ich umelých napodobenín, na výber máte množstvo druhov ihličnatých drevín, ktoré potešia nielen oči, ale i nos.

Na výbere záleží

Hlavný predpoklad správneho výberu je celkový vzhľad a vôňa stromčeka. V interiéri by mal vydržať týždeň až dva. Pri nákupe sa informujte, kedy boli stromčeky zrezané, prípadne ako dlho sú už v predaji. Pri výbere vám však pomôžu tieto tri základné pravidla:

1. Skontrolujte spodnú časť kmeňa, kde bol stromček zrezaný. Rez by nemal pôsobiť vyschnuto a malo by byť vidieť čerstvú živicu.

2. Zamerajte sa na farbu ihličia. Žltá až sivá farba sú zlý signál.

3. Stromček postavte, jemne zodvihnite a buchnite kmeňom o podlahu. Ak sa na vás spustil dážď z ihličia, vyberajte ďalej.

Priaznivá cena

Cena je ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje náš výber. Stromčeky dostanete kúpiť pri veľkých hypermarketoch, ale aj na malých trhoviskách či dokonca cez internet. V hypermarketoch sú ceny pevne dané, avšak na miestnych trhoviskách môžete cenu zjednať. Stromčeky predávajú i v lesných odštepných závodoch, kde je cena zväčša veľmi priaznivá. Ešte lacnejšie však vyjdú priamo od pestovateľa.

Z domácej produkcie

Hoci sa za posledné obdobie objavujú na trhu dovezené druhy stromčekov, naše tradičné ihličnany majú taktiež čo ponúknuť. K najlacnejším patrí smrek obyčajný (Picea abies), ktorý vyniká príjemnou vôňou a jemným vzhľadom. Jeho nevýhoda však je, že opadne skôr ako ostatné druhy a preto sa za posledné roky z obývačiek celkom vytráca.

K veľmi obľúbeným druhom patrí borovica čierna (Pinus nigra) práve pre jej výraznú vôňu. Ak si nepotrpíte na dokonalý vzhľad, je pre vás ako stvorená. Menej konárov a pozostatky šišiek na nich dodávajú tomuto stromčeku neodolateľný šarm. V teplom prostredí sa šišky častokrát otvárajú a do priestoru vyletujú semienka. Stromček v miestnosti vydrží dlho čerstvý a ihličie ostáva až do Hromníc. Cenovo je len o málo drahšia ako spomínaný smrek.

Skúšate vypestovať borovicu zo semienka? Poradíme vám v našom článku.

Stromčeky z dovozu

Najpredávanejšia je jedľa nordmannova (Abies nordmanniana), ktorá je výrazne drahšia ako smrek a borovica. Má hustý kužeľovitý vzhľad s nádherným sýtozeleným ihličím, ktoré neopadáva a nepichá.

Z Kanady pochádza jedľa balzamová (Abies balsamea). Pre kompaktný úzky vzrast nezaberie veľa miesta, preto ju môžete umiestniť i do menšej miestnosti. Výrazná vôňa živice spríjemní atmosféru sviatkov. Spomedzi ihličnanov, ktoré sú dostupné na trhu ako vianočné stromčeky, má však vyššiu cenu. Kúpiť ju môžete ako dopestovaný vianočný stromček alebo si ju zadovážite výsadenú v kontajnery.

Ani jedľa srienistá (Abies concolor) nezaostáva za ostatnými jedľami svojím atraktívnym vzhľadom a príjemnou arómou ihličia. Pochádza z bývalej Juhoslávie a na našom trhu je tento stromček ešte stále nováčikom. Má úzku kužeľovitú korunu a pretiahnutú špičku. Je výnimočná modrastými ihlicami s pruhmi, ktoré neopadávajú. Patrí medzi drahšie kusy vianočných drevín.

Jedľa ušľachtilá (Abies procera ‘Glauca’) je jednou z najobľúbenejších drevín, lebo sa vyznačuje hustým a mimoriadne modrým ihličím s výraznou štruktúrou. Pochádza zo západu Severnej Ameriky. Jej modré sfarbenie je zrejme najvýraznejšie spomedzi všetkých odrôd jedle. Strom má pekný, rovnomerne kužeľovitý tvar s vodorovnými konármi. Ihličie dlho ostáva na konároch a neopadáva. Cena je ako u ostatných drevín vyššia.

Vo svete je jedľa Fraserová (Abies Fraseri) známa ako tradičný vianočný stromček. Asi najväčšej obľube sa teší v Severnej Amerike. Jej husto obrastené konáre si dlho udržia svieži zelený vzhľad. Cenovo je jedna z najdrahších.

Majestátnym dojmom pôsobí smrek pichľavý (Picea pungens Glauca), ktorý je často označovaný ako strieborná jedlička. Pôvod má v Severnej Amerike. Vytvára úhľadnú rovnomernú ihlanovitú korunu, ktorá je na výzdobu priam ideálna. Má šupinatú sivú kôru a ostré široké sivomodré ihličie, ktoré dlho ostáva na konároch. Pri kúpe siahnete hlbšie do vrecka.

Smrek omorikový (Picea omorika) je považovaný za jeden z najštíhlejších smrekov, preto sa stáva čoraz obľúbenejší. Má slabo prevísajúce konáre, ktoré sú na konci vzpriamené s tmavozelenými ihlicami. Na rube majú charakteristické biele pásiky prieduchov.

Stromček s povolením

Stromček z vlastnej záhrady je najlacnejší variant, ale i tu môžu nastať menšie komplikácie. Ak má stromček výšku do 130 centimetrov a obvod kmeňa do 40 centimetrov, môžete ho bez problémov vypíliť. Pozor však na strom, ktorý je vyšší a hrubší ako spomínané miery. Hoci rastie na vašom pozemku, nemôžete ho len tak spíliť. Naše zákony vyžadujú povolenie výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny. Vzťahuje sa to na výrub každej dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou. Ak chcete konať v súlade so zákonom, je potrebné najskôr vyplniť žiadosť o vydanie povolenia na výrub dreviny a priložiť potrebné doklady vrátane úhrady správneho popltaku. Až po prehodnotení situácie pošle orgán ochrany prírody žiadateľovi samotné povolenie na výrub.

Aby vydržal čo najdlhšie

- Po príchode domov odrežte z kmeňa stromčeka niekoľko centimetrov a ponorte ho do nádoby s vodou.

- Nechajte ho čo najdlhšie v chladnejšom prostredí a na izbovú teplotu ho privykajte postupne.

- Dlhšie vám vydrží ďalej od radiátora či krbu, pri ktorom by sa vysušil veľmi rýchlo.

- Ak máte doma zvlhčovač vzduchu, použite ho. Zamedzíte opadávaniu ihličia a tým sa zvýši životnosť stromčeka.

Trochu z histórie

Nie je nad "živý" vianočný stromček ako symbol najkrajších sviatkov v roku - VIANOC. V podobe, v akej vianočný stromček poznáme dnes, existuje už viac ako 400 rokov a stále sa teší veľkej obľube. Do 19. storočia bol iba mestskou výzdobou. Na vidieku sa začal objavovať až v 20. storočí, najmä po 1. svetovej vojne a stal sa symbolom. Nevie sa presne, v ktorej krajine si ľudia na Vianoce začali ozdobovať svoje príbytky ozdobenou drevinou. História siaha ešte do pohanských čias, kedy starí keltskí kňazi verili, že ich bohovia prebývajú v stromoch a prinášali im ľudskú obeť, mladého muža. Legenda vraví, že počas slávnosti obetovania sa na stretnutí objavil kresťanský misionár Winfried, ktorý ľuďom porozprával príbeh o narodení Ježiša Krista a o sile dobra a lásky. Svedectvo presvedčilo kňazov a darovali mladíkovi život. Na počesť vyťali strom, v ktorom podľa nich prebývali ich bohovia a pod ním sviatočnou večerou oslávili Boží dar, narodenie Ježiša Krista.

Tip Záhradkára

Stromček pred prevozom si dajte zabaliť do špeciálnej sieťky. Jednoducho ho dostanete do malého priestoru auta a nenecháte v ňom po prevoze veľký neporiadok.