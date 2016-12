Máte v záhrade (Ne)obľúbený orech kráľovský?

Čo však z toho, keď je taký mohutný? Nie každý z nás má to šťastie a vlastní veľkú záhradu. Okrem toho, listy orecha sa odporúča vždy dôsledne pohrabať a spáliť, lebo pre vysoký obsah silíc sa nehodia ani na kompostovanie. A aby toho nebolo málo, pre alkaloidy v pôde v okolí jeho koreňového systému v jeho blízkosti nič nerastie. Presnejšie, neznesie žiadneho suseda pod svojou korunou.

Prečo ho teda pestovať? Iste, má najviac bielkovín spomedzi všetkých našich ovocných druhov, ale má taký veľký a neznášanlivý strom význam aj pre našu malú upravenú záhradu?

Vybrať sa dá

Orech kráľovský je naozaj do bežnej záhrady priveľký. Hlavne ten, ktorý si vypestujete z orieška vy sami. Na plody v takom prípade však môžete čakať aj pätnásť rokov. Preto nešetrite a investujte do vrúbľovaného stromčeka. Prečo? V dospelosti je asi o tretinu menší ako semenáč a plody môžete oberať dokonca už v treťom roku po výsadbe. Bohatú a skorú úrodu má stromček kúpený v záhradníctve vďaka navrúbľovanej odrode a nízky vzrast zasa vďaka podpníku, ktorý zabrzdí rast celého stromčeka. Najbežnejší tvar je vysokokmeň alebo polokmeň. V posledných rokoch sa aj u nás prechádza na tvar štvrťkmeňa. Vysádza sa v spone 8 až 10 x 6 až 7 m. Ak vám orech nepoškodí mráz, zachová si svoju úrodnosť do vysokého veku a z jedného stromu pozberáte až 100 – 300 kg plodov.

Nie je orech ako orech

Viete, že podľa rastu rozoznávame tri typy orechov? Existuje vidličnatý, metlovitý a lesný alebo drevný typ orecha. Vidličnatý je najvhodnejší na výsadbu v záhrade, metlovitý sa rozkonáruje z jedného miesta, lesný alebo drevný má jeden hlavný kmeň a je vhodný na produkciu kvalitného dreva.

Najlepšie sa im darí

v oblastiach s priemernou ročnou teplotou 8 až 10 °C, počas vegetačného obdobia nad 16 °C a s priemernými ročnými zrážkami 550 až 700 mm. Ak navyše nemáte hladinu podzemnej vody vyššiu ako 2 m, bude sa mu u vás dariť. Je však náročný na vlahu a osvetlenie celej koruny.

Pôda

by mala byť dostatočne hlboká, hlinitá, s dostatkom humusu a vápnika. Môžete ho však pestovať aj na ílovito-hlinitej alebo ílovito-piesočnatej pôde. Nezabudnite však, že v nevhodnej pôde stromy často namŕzajú.

Termín rezu

je na prelome apríla a mája, keď sú mladé letorasty dlhé asi 7 cm. Vtedy rany po reze neslzia a do zimy sa zahoja.

