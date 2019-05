Neodolateľná vistéria! Poznáme presný návod na jej pestovanie

Keďže je to drevitá, rýchlorastúca liana, ktorá nemá úponky, bez opory sa nezaobíde. Ak sa rozhodnete pre jej pestovanie, budete pre ňu musieť pripraviť pevnú oporu zafixovanú do betónu. Obyčajná drevená treláž by ju určite neuniesla, lebo výhonky s kvetmi a listami majú veľkú hmotnosť. Aby ste ju udržali takpovediac na uzde, počítajte s tým, že ju budete musieť rezať, a to aj niekoľkokrát do roka.

Kam ju vysadiť?

Výber miesta je dôležitý, nemali by ste ju vysadiť veľmi blízko domu, aby sa jej výhonky nedostali na strechu či odkvapovú rúru, lebo sú také silné, že ich dokážu zničiť. Sú hrozbou aj pre satelitné antény či iné zariadenia, ktoré sú umiestnené na streche. Môžu totiž dorásť až do výšky sedem i viac metrov. Aj korene sú dlhé až šesť metrov a také silné, že môžu poškodiť vodovodné potrubie.

Myslite aj na to, že v čase kvitnutia ju vo veľkom navštevujú včely a iný hmyz, takže by nemala byť v blízkosti sedenia najmä v prípade, ak je niekto alergický na uštipnutie. V neposlednom rade majte na pamäti, že je to jedovatá rastlina. Ak máte v rodine deti, mohli by ich lákať struky so semenami, ktoré sú tiež jedovaté. Struky na rastline vydržia často až do zimy.

Zvoľte pre ňu miesto, kde ju budete mať dobre na očiach, a zároveň aby bola chránená pred severným vetrom. Najlepšie sa jej bude dariť na južnej alebo juhovýchodnej strane, lebo potrebuje veľa slnka. Pôda by mala byť priepustná, vylepšená humusom, s neutrálnou až mierne zásaditou reakciou. Nevhodná je vápenatá pôda, na nej trpí chlorózou, teda žltnutím listov. Pri prihnojovaní používajte hnojivá určené na rododendrony a iné kyslomilné druhy.

Termín na vysádzanie

Odporúča sa vysádzať ju na jar, lebo pri jesennej výsadbe sa často stáva, že korene zahnívajú a navrúbľovaná časť namrzne. Pri jarnej výsadbe je dôležité pamätať na dostatok vlahy. V období, keď neprší, ju musíte pravidelne polievať, až kým sa poriadne neujme. Dovtedy ju treba chrániť aj pred silným slnečným žiarením. Povrch pôdy zakryte vrstvou drvenej kôry.

Ako nakupovať?

V záhradkárskych predajniach najčastejšie predávajú navrúbľované rastliny. Sú to zväčša odrody vistérie japonskej (Wisteria floribunda), vistérie čínskej (W. sinensis) a zriedkavo vistérie krovitej (W. frutenses), ktorá nerastie tak bujne ako predchádzajúce druhy. Kvitnúť začínajú asi trojročné sadenice.

Vistéria japonská počas neskorej jari okúzľuje strapcami ružových, fialových, modrých či bielych kvetov, ktoré sú neraz dlhé až 50 cm. Objavujú sa súčasne so svetlozelenými listami. Sú 20 až 30 cm dlhé, lesklé, striedavé, perovito zložené a na jeseň sa sfarbujú do výrazne žltých odtieňov. Výhonky sa ovíjajú doľava, proti smeru hodinových ručičiek.

Vistéria čínska má strapce kvetov oveľa kratšie, 15 až 20 cm dlhé, s výraznou vôňou. Všetky kvietky rozkvitajú súčasne, čo zvyšuje ich nádheru. Kvitne skoro na jar, často rozkvitá druhýkrát v lete, no menej intenzívne a kvety sú schované za listami. Farby kvetov sú rovnaké ako pri predchádzajúcom druhu. Okolo opory sa ovíja v smere hodinových ručičiek, doprava.

Bez rezu to nepôjde

Ak by ste vistériu nechali voľne rásť a nerezali ju, kvitla by menej bohato a výhonky by sa vzájomne tak poprepletali, že rez by bol takmer nemožný. Preto tvarovať musíte už mladé sadenice po výsadbe. Vyberte tri až šesť výhonkov a skráťte ich tak, aby boli dlhé maximálne 70 cm a nasmerujte ich k opore. Ostatné výhonky odstráňte. Po celej dĺžke skrátených konárikov sa začnú tvoriť bočné výhonky.

V druhom roku skráťte minuloročné výhonky na tri púčiky. Dodržte však termín – urobte tak koncom zimy, najlepšie vo februári. Ak by ste vlaňajšie výhonky nezrezali, podporili by ste rast listov. Mladé výhonky vyrastajúce z bázy úplne odstráňte. Nerežte však kratšie a slabšie výhonky, ktoré rastú vodorovne, lebo na nich sa vytvorí najviac kvetov.

V treťom roku by sa na skrátených dvojročných konárikoch mali objaviť kvety. Vyberte dlhé a silné jednoročné výhonky, ktoré budú určovať smer rastu, a zrežte ich za šiestym púčikom. Konáriky, ktoré rastú pod hlavným výhonkom, skráťte za tretím púčikom.

V ďalších rokoch skracujte jednoročné výhonky na päť púčikov. Pravidelne odstraňujte konáriky, ktoré vyrastajú z bázy, aby sa rastlina zbytočne nezahusťovala.

Dôležitý je aj takzvaný letný rez, ktorý sa robí počas vegetácie, po odkvitnutí. Vtedy treba výhonky skrátiť o jednu tretinu a v auguste to treba zopakovať. Vistérie kvitnú na skrátených bočných výhonkoch, a tak vďaka tomuto zásahu sa budete tešiť zo záplavy kvetov.

Najkrajšie odrody

Vistéria čínska: ‘Alba’, ‘Amethyst’, ‘Black Dragon’, ‘Issai Perfect’, ‘Jako’, ‘Prolific’, ‘Siera Madre’

Vistéria japonská: ‘Alba Snow’, ‘Domino’, ‘Kuchibeni’, ‘Multijuga’, ‘Rosea’, ‘Violacea Plena’

Vistéria krovitá: ‘Amethyst Falls’, ‘Magnifica’

Čítajte tiež: