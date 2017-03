Netradičná parócia vyfarbí zimu

Tento krátkokmenný strom si zaslúži, aby bol stredobodom vašej záhrady. Pohľad naň vás bude tešiť počas celého roka. V lete sú na ňom pekné na okrajoch zúbkované, lesklé, tmavozelené listy, ktoré sú dlhé šesť až pätnásť centimetrov a široké štyri až desať centimetrov. Sú oválne a striedavo usporiadané. Na jeseň sa ich farba zmení na žltú, oranžovú a postupom času na červenopurpurovú.

V mesiacoch, keď je strom bez listov, sa objavuje zaujímavá štruktúra kmeňa a hrubších konárov, ktorá na prvý pohľad pripomína platan. Sivozelená hladká borka sa na nich doskovito odlupuje a vytvára mozaiku sivých, zelených, béžových a hnedých plôšok.

Kvety sa na holých konároch začínajú objavovať vo februári až apríli. Sú usporiadané do guľovitých zväzočkov s priemerom asi jeden centimeter. Nemajú žiadne okvetné lístky, je to vlastne len zhluk tyčiniek žiarivočervenej farby, ktoré na konároch pôsobia ako kvapky krvi. Z nich sa vyvinú nepravidelné, suché tobolky hnedej farby s priemerom okolo 1,5 cm.

Latinský názov rastliny Parrotia persica naznačuje, že pochádza zo severného Iránu a rastie aj na Kaukaze. Vyhovuje jej hlbšia, výživná a priepustná pôda. Aby sa listy vyfarbovali čo najkrajšie, odporúča sa vysadiť túto opadavú drevinu do kyslej pôdy.

Na suchom, ale ani mokrom stanovišti sa jej dariť nebude. Svojím habitusom, kvitnutím aj pestovateľskými nárokmi sa veľmi podobá na hamamel. Strom má často viacero kmeňov, ktoré sa rozkonárujú nízko nad zemou. Vzpriamené konáre tvoria oválnu korunu.

Správna starostlivosť

Pri výsadbe pamätajte na to, že parócia začína kvitnúť v chladnom, zimnom období, preto jej vyberte chránené miesto. Najlepšie rastie na priamom slnku alebo v polotieni. Potrebuje dostatok priestoru, aby sa mohla rozrastať do šírky. Rastie pomerne pomaly, ale je to dlhoveká rastlina, ktorá môže dorásť do výšky päť aj viac metrov a do rovnakej šírky. Nepotrebuje rez, necháva sa voľne rásť. Stačí odstraňovať polámané či inak poškodené konáriky. Chorobami ani škodcami netrpí a dobre znáša aj naše zimy, preto sa dá pestovať na celom území Slovenska.

Odporúča sa vysadiť ju pred skupinku ihličnanov alebo listnatých krov, na pozadí ktorých naplno vynikne jej nádhera. Jej výhodou je, že ju môžete vysádzať aj neskoro na jeseň, kým neprídu silné mrazy. Je vhodná aj do nádob, kde nedosiahne také veľké rozmery, ako vysadená vo voľnej pôde. Existuje aj previsnutý tvar odroda ‘Pendula’.

Viete, že...

... anglický názov rastliny znie Persian Ironwood, čo v preklade znamená perzské oceľové drevo? Poukazuje na to, že drevo je veľmi pevné a tvrdé.

... latinské meno dostala táto drevina po nemeckom prírodovedcovi a cestovateľovi J. J. F. W. Parrotovi, ktorý žil na prelome 18. a 19. storočia?

... najpestovanejšia je odroda ‘Vanesa’, ktorá má stĺpovitý rast? Medzi ďalšie odrody patrí ‘Horizontalis’, ktorá rastie do šírky, odroda ‘Select’ je zaujímavá mladými listmi, ktoré majú fialový okraj.