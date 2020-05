Očarila aj vás? Predstavujeme TOP druhy úchvatnej magnólie!

Do rodu Magnolia patrí viac ako sto druhov – môžu to byť opadavé, poloopadavé i vždyzelené kry či stromy, pričom neopadavé magnólie sa prirodzene vyskytujú v teplejších oblastiach a dorastajú až do výšky 25 metrov. Ich nápadné kvety majú tanierovitý, pohárovitý, čiašovitý alebo hviezdicovitý tvar a šíria príjemnú vôňu. Zvyčajne sa skladajú zo šiestich až z deviatich okvetných lístkov a sú čisto biele, krémové, žlté, rôznych odtieňov ružovej až purpurovej farby. Po odkvitnutí sa vytvárajú nápadné veľké plody, ktoré tvarom pripomínajú šišky.

Magnóliám môže trvať tri až päť rokov, kým po vysadení začnú kvitnúť. Kvitnutie môžete podporiť hnojivom so zvýšeným obsahom fosforu.

Všetky magnólie majú spoločné to, že neznášajú rez. Preto stačí odstraňovať len suché, navzájom si konkurujúce alebo križujúce sa konáre. Výhonky režte tesne popri kmeni a ak ste nútení odrezať konáre hrubšie ako 5 cm, reznú ranu zatrite stromovým balzamom. Vhodné obdobie na túto činnosť je po odkvitnutí.