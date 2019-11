Ozdoba záhrady? Nenáročný javor to určite zvládne

Môžeme ich charakterizovať ako veľmi odolné dreviny, ktoré sa už tradične využívajú v mestskej zeleni, lebo veľmi dobre znášajú znečistené ovzdušie, ale aj zasolenie v zimnom období. Pre svoju nenáročnosť sa čoraz častejšie uplatňujú aj v okrasných záhradách.

Ako vyberať?

Existuje totiž množstvo odrôd, ktoré sú vzrastom menšie a dajú sa teda bez problémov vysadiť aj do menších záhrad, či už v skupinách, alebo ako solitérne dreviny. Najčastejšie sa používajú rôzne javory japonské, dlaňovitolisté, tatárske, poľné i ohnivé. Keďže ich je na našom trhu skutočne veľmi veľa, mali by sme byť pri ich výbere pozorní, aby sme si do malej záhrady nevysadili druh, ktorý nás o pár rokov prekvapí svojimi obrovskými rozmermi.

Javory si väčšinou vyberáme podľa tvaru a rozmerov listov, ktoré majú, samozrejme, najväčšiu estetickú hodnotu. Rovnako dôležitý je však aj vzhľad koruny či farba letorastov a kôry, ktorou vyniká napríklad javor Davidov. Kvety týchto stromov sú síce farebne veľmi nenápadné, ale zaujmú najmä tým, že často kvitnú skôr, ako narastú listy. Plody, ktoré ich časom nahradia, tiež plnia okrasnú funkciu a niekedy zdobia stromy aj po opadaní listov.

Vhodné podmienky

Pred nákupom by sme mali poznať nároky stromov na pestovanie. V prvom rade by sme im mali zabezpečiť výživnú prekyprenú pôdu s hodnotou pH medzi 5,5 až 7,5. Vhodná je hlinitá pôda, do ktorej primiešame drobný štrk, alebo ich vysadíme na svah, kde voda prirodzene odteká – neznášajú totiž trvalé premokrenie. V prirodzených podmienkach javory rastú v oblastiach s pravidelnými dažďami, preto im v záhrade musíme dopriať primerané množstvo vlahy. Jej nedostatok môže zapríčiniť spomalenie rastu, prípadne pokrútenie listov.

Pri výbere miesta pamätáme na to, že sú to horské dreviny, preto by mali byť slnku vystavené len časť dňa. Odrody s veľmi jemnými listami síce potrebujú svetlo, ale neznášajú prudké slnko, a tak im najlepšie vyhovuje polotieň. Okrem silného slnka tieto dreviny neznášajú ani prievan a prudký vietor, lebo im vysušuje listy.

