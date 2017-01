Paliesky nám rozkvitnú už vo februári

Väčšina predajcov ponúka dva druhy – paliesku málokvetú (Corylopsis pauciflora) a paliesku klasnatú (Corylopsis spicata). Sú to malé opadavé rozložité kríčky dorastajúce asi do výšky dva metre. Prvý druh má svetložlté zvončekovité kvety usporiadané po dvoch až troch do strapcov.

Palieska klasnatá má tiež svetložlté kvety, ale strapce tvorí šesť až dvanásť kvetov, ktoré majú červené, hnedé alebo purpurové peľnice. Majú vajcovité listy sú až 7 cm dlhé.

Paliesky sú úplne mrazuvzdorné, ale pestované vo voľnej pôde dávajú prednosť teplejším chráneným polohám v polotieni. Pôda by mala byť humusová, výživná.

Kríčky sa nemusia rezať, ak ich potrebujete tvarovať, urobte tak hneď po odkvitnutí.

Nároky:

-polotieň

-mierny rez po odkvitnutí

Kvety:

-farba kvetov svetložltá