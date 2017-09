Plotostrih je užitočný pomocník. Na akom princípe pracuje? (2.časť)

Na akom princípe pracuje?

Je to jednoduché. Plotostrih naraz urobí prácu po celej dĺžke svojej lišty. Teda to, čo by ste vy odstrihávali nožnicami jednotlivo po konárikoch a postupne, spraví lišta vášho pomocníka jediným kmitom naraz. Bez ohľadu na spôsob pohonu, či už elektrický, motorový, alebo akumulátorový, princíp práce je u všetkých typov rovnaký. Naraz, v jednom momente sú strihané konáriky, ktoré sa dostanú medzi zuby vodiacej lišty a zuby kmitajúcej nožovej lišty. Zuby na oboch lištách sú pritom obojstranne brúsené pod uhlom 30°, takže režú každým pohybom. Rozostupy medzi zubami zasa prirodzene obmedzujú hrúbku rezaných konárikov, a tým chránia pohonný mechanizmus pred preťažením. Pozor! Pri nabehnutí na tvrdší konárik vznikajú vibrácie, ktoré sa prenášajú na vaše ruky. Moderný a bezpečný plotostrih by ako ochranu proti tomuto riziku mal mať protibežné nože. To znamená, že na pevnej lište by mali proti sebe súčasne vibrovať nožová lišta aj lišta vodiaca. Vyberajte preto aj podľa tohto kritéria!

Viete, že...

... pri kvalitných plotostrihoch sú nože kalené a potom brúsené diamantom? Zuby sú dokonca vyrezávané laserom tak, aby vrúbkovaný povrch znemožnil vykĺznutie rezaného konárika.

Dôležitá je bezpečnosť

Preto aj s ohľadom na ňu vyberajte vášho budúceho pomocníka. Pritom nezabudnite, že sa pri práci budete musieť pohybovať pozdĺž plota, u toho vyššieho dokonca na rebríku. Bezpečnosť pri práci vám preto zaručí obojručné blokované držanie. To znamená, že lišty sa uvedú do pohybu len po súčasnom stisnutí spínačov oboch rukovätí. Ochranu pred konármi poskytnú rukám plastové priehľadné štíty. Nebezpečenstvo kontaktu vášho tela s pracujúcou lištou zasa obmedzia prečnievajúce zaoblené zuby na konci lišty. Pred nabehnutím na neočakávanú prekážku počas práce, napríklad na hrubší konár alebo pletivový plot v pozadí živého plota, vás zasa ochráni predĺženie zakončenia vodiacej lišty. Úplný komfort je elektronická rýchlobrzda, ktorá okamžite po uvoľnení ktoréhokoľvek z oboch spínačov zastaví kmitanie nožov. Pri vyberaní svojho plotostrihu si všímajte aj jeho vyváženie vzhľadom na rukoväte, lebo vo významnej miere to znižuje únavu ramien pri práci. Ďalej si všímajte ergonomiku rukovätí a aj kvalitu násuvného puzdra, ktoré chráni lišty.

Tip na správne rezanie

Uhol brúsenia nožov je 30°, takže aby bol rez čo najoptimálnejší, mala by byť nožová lišta, a teda aj celý plotostrih odklonený od kolmej osi. To znamená, že oproti rovine rezu pri práci vždy zachovajte aspoň mierny odklon.