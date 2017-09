Plotostrih je užitočný pomocník. S ním vám to pôjde samo! (1.časť)

Kedy strihať?

Jednoduchá pomôcka aj pre tých najzábudlivejších či pre tých, ktorí sú večne zaneprázdnení. Tak či onak, živé ploty skrátka musíte udržať na uzde a najlepšie dva termíny počas roka na ich rez sú presne na začiatku letných prázdnin a v čase, keď sa končia.

Čím strihať?

Termíny sú teda jasné, o potrebe pravidelného rezu, najlepšie dvakrát do roka, istotne nik nepochybuje, zostáva už len zodpovedať otázku, ako ich rezať. Presnejšie – čím? Na výber máte, samozrejme, opäť viacero možností. V širokej ponuke záhradných centier a špecializovaných obchodov sa však ľahšie zorientujete, ak budete ešte pred samotným nákupom ovládať niekoľko zásad. Napríklad tú, že hlavné kritérium na výber plotostrihu je veľkosť a druh živého plota, ktorý chcete rezať. Pracovné lišty totiž mávajú dĺžku v rozpätí od 25 až do 70 cm. V tomto prípade však neznamená, že čím dlhšia lišta, tým lepšie. Pri tých najdlhších totiž získate podstatne širší pracovný záber, no s tými najkratšími lištami zasa môžete oveľa ľahšie manipulovať a to ocenia najmä dámy. Pravda je, že s takým plotostrihom potom vystačíte len na úzke živé ploty s malou výškou. Aký je teda ideál?

Zlatá stredná cesta

Nie je to žiadna veda. Ak máte malé plôtiky, či skôr záhonové obruby z levandule, rozmarínu či krušpánu, stačia vám dokonca aj ručné nožnice na tvarovanie vždyzelených drevín. Na živý plot v rámci záhrady, ktorý oddeľuje jej jednotlivé časti, už treba plotostrih. Pri plotoch vysokých asi do jeden a pol metra stačí, aby mal váš pomocník lištu dlhú do 40 cm. Na poriadne živé ploty, ktoré aj oddeľujú váš pozemok od toho susedovho, však rátajte s plotostrihom, ktorého dĺžka lišty by mala presiahnuť pol metra a s rozostupom zubov okolo dvoch centimetrov. Poriadnym živým plotom sa pritom rozumie zelená stena s maximálnou výškou do výšky stojaceho dospelého človeka, teda asi do 180 cm.