Pôvabné kvety drieňov budú ozdobou záhrady! Pestujte tieto nenáročné dreviny

Typickým predstaviteľom drieňa s nápadnými kvetmi je drieň japonský (Cornus kousa). V závislosti od počasia, nadmorskej výšky a odrody sa objavujú od apríla do júna. Nie sú to však kvety v pravom zmysle slova, ale listene, ktoré obklopujú vlastné nevýrazné žlté kvietky v ich strede. Listene sú štyri a pripomínajú kvety plamienkov (Clematis). Sú buď špicaté, alebo zaoblené a majú zväčša bielu, smotanovú alebo ružovú farbu, pričom v priemere môžu mať až desať centimetrov. Najkrajšie kvitnú na slnečnom stanovišti.

Ako ho pestovať?

Táto opadavá drevina pochádza z východnej Ázie, bežne sa vyskytuje v Číne, Kórei a Japonsku. V našich podmienkach sa jej výborne darí a keďže odoláva mrazom do –29 °C, dá sa pestovať takmer na celom našom území. V domovine môže dorásť až do výšky desať metrov, u nás býva zväčša o polovicu menšia. Pestuje sa v tvare väčšieho kra alebo menšieho stromu.

Hoci sú driene nenáročné na pôdu, lepšie sa im darí v kyslejšom prostredí, vo výživnej a v priepustnej zemine. Najlepšie prosperujú na slnku, preto je dôležité nastielať pôdu, aby nevysychala. Vhodná je drvená kôra.

Ker má spočiatku úzky vzrast, neskôr sú konáre usporiadané do tvaru písmena V. Kôra je sivohnedá, hladká, časom sa odlupuje v plátkoch. Listy sú eliptické zelené, zospodu sivasté, dlhé až 9 cm. Na jeseň sa zafarbujú do krásnej červenej až purpurovej farby. Z kvietkov sa vyvíjajú bobuľky zrastené do guľovitých súplodí ružovej až červenej farby s priemerom asi 2 cm. Pripomínajú jahody alebo liči. Dozrievajú na jeseň, v septembri až októbri, sú jedlé, ale ich chuť sa výrazne líši podľa odrody a nie všetky sú chutné. Šupka sa neje a vypľuť treba aj semienka.

