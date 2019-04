Schnú a hnednú vám tuje? Toto sú najčastejšie príčiny jedného z najväčších záhradkárskych problémov

Tuje patria medzi najčastejšie ihličnany v záhradách. Zvyčajne sa pestujú ako voľne rastúce alebo strihané živé ploty. Aby sa dosiahlo čo najskoršie zapojenie porastu, vysádzajú sa často 100 až 120 cm vysoké stromčeky. Pre ich ujateľnosť je rozhodujúce, akým spôsobom boli pred výsadbou pestované. Ak boli celý čas v kontajneroch, zvyčajne sa na novom stanovišti dobre ujímajú. Keď však vysadíte najmä staršie rastliny pestované vo voľnej pôde, môžete rátať s výpadkom určitého počtu jedincov. Aj pri ich opatrnom vykopávaní dochádza k čiastočnému odstráneniu koreňov, ktoré vždyzeleným rastlinám chýbajú, takže nedokážu v dostatočnej miere zásobovať nadzemnú časť vodou a živinami. Na rozdiel od opadavých drevín, ktorých nadzemné časti pri výsadbe z voľnej pôdy môžete skrátiť, vždyzelené dreviny, najmä ihličnany, neskracujte. Preto je výhodnejšie a istejšie vysádzanie rastlín z kontajnerov, ktorých výhodou je navyše aj to, že ich výsadba nie je viazaná na začiatok alebo koniec vegetačného obdobia.

Malý životný priestor

Niekoľko rokov po výsadbe sa živý plot postupne zapojí a susediacim rastlinám sa čiastočne zmenší životný priestor. Do prehustených korún tují sa dostáva menej svetla a dochádza k postupnému žltnutiu, hnednutiu a usychaniu bazálnych častí konárov. Ide o prirodzenú fyziologickú reakciu rastlín, preto je v tomto prípade snaha pestovateľov aplikovať chemické prípravky proti hubovým chorobám zbytočná.

V ojedinelých, extrémne vlhkých podmienkach môže dôjsť k infekciám hubového pôvodu, ktoré bývajú sprevádzané žltnutím a odumieraním jednotlivých konárov, pričom infikované bývajú ich bazálne časti. Pôvodcov ochorení napadnutých konárov však zvyčajne zistíte až po ich odumretí a ani v tomto prípade by aplikácia fungicídov nebola dostatočne účinná, lebo skôr ide o infekciu podporenú nevhodnými pestovateľskými podmienkami.

Nerovnomerná výživa

Žltnutie, hnednutie a odumieranie bazálnych častí konárov tují môže nastať aj vplyvom nedostatku, ale paradoxne aj pri prebytku živín v pôde. Nedostatok živín môžete odstrániť pravidelnou aplikáciou granulovaných alebo kvapalných hnojív najlepšie v prvej polovici vegetačného obdobia. Opačný extrém je nielen nadmerné používanie spomínaných hnojív, ale aj ich aplikácia v nevhodnom čase. Hnojivá obsahujúce dusík je najlepšie aplikovať na začiatku vegetácie, prípadne ešte jednu dávku koncom júna. Pri ich neskoršej aplikácii dochádza nielen k predĺženiu vegetácie, ale aj k horšiemu vyzretiu dreva, čo môže mať za následok jeho namrznutie počas silnejších zimných mrazov. Naopak mrazuvzdornosť tují, ale aj ostatných drevín môžete zvýšiť aplikáciou jednozložkových draselných hnojív, napríklad síranom draselným, koncom augusta alebo v septembri.

Nevhodné prostredie

V mestách a obciach sa tuje často vysádzajú aj na okraje ciest, kde pôsobia ako prirodzené protihlukové i protisplodinové zelené bariéry. Túto funkciu zväčša zvládajú bez problémov. Ak sa však tieto výsadby nachádzajú v tesnej blízkosti frekventovaných ciest, ktoré sa v priebehu zimy výdatne solia, rastliny môžu reagovať taktiež hnednutím a odumieraním spodných konárov.

Pôsobenie škodcov

Na odumieraní konárikov tují sa môže podieľať aj niekoľko škodcov, napríklad štítnička borievková (Carulaspis juniperi), ktorá cicaním môže výrazne oslabiť napadnuté borievky i tuje.

Nápadnejšie príznaky vo forme nerovnomerne sa vyskytujúceho odumierania jednotlivých konárikov tují, borievok a cypruštekov spôsobuje lykokaz borievkový (Phloeosinus thujae). Je to chrobák z čeľade podkôrnikovitých, s hnedočiernym valcovitým telom, dosahujúcim dĺžku 1,5-2 mm. V letných mesiacoch sa vžiera do menších konárikov vždy pri ich báze a vyhryzuje v nich krátku chodbičku. Takto poškodené konáriky žltnú, hnednú a počas silnejšieho vetra zo stromov aj opadávajú. Nájdete v nich vyžratú chodbičku a niekedy aj samotné chrobáky. Opísané príznaky sú iba ich zrelostným žerom, lebo larvy sa v nich nemôžu vyvíjať. Vývin lariev prebieha pod kôrou kmeňov a hrubších konárov spomínaných druhov. Väčšinou ide o oslabené alebo prestarnuté stromy, ktoré by pravdepodobne aj tak odumreli. Lykokaz borievkový má za rok jednu generáciu a chrobáky sa roja od mája až do konca leta. Je to pomerne dlhé obdobie, počas ktorého môže spôsobiť citeľné škody na svojich hostiteľoch.

