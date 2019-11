Tieto krásne farebné dreviny vám skrášlia jeseň

Skalník

Skalník (Cotoneaster horizontalis) má počas jesene sfarbené listy a krásne červené plody. Je to nízky ker, ktorý môžete využiť na miesta, ktorým treba dodať farbu a veselosť. Obľubuje skôr polotieň a pôdu s obsahom živín. Je dominantný najmä v jesennom období.

Bršlen

Bršlen (Euonymus alatus) je najkrajší práve v tomto období. Táto drevina má v neskorej jeseni listy šarlátovo červenej farby. S postupujúcim časom sa sfarbujú doružova. Ani počas zimy nestráca bršlen na svojej atraktívnosti. Býva pýchou okrasnej záhrady. Obľubuje priepustnú a zároveň výživnú pôdu. Bršlenu sa bude dariť, pokiaľ mu doprajete dostatok priestoru.

Rakytník

Rakytník (Hippophae rhamnoides) je hustý ker, pre mnohých známy skôr pre svoje zdraviu prospešné vlastnosti. No nielen pre svoje účinky môže byť rakytník obľúbený. Ak si ho zaobstaráte do svojej okrasnej záhrady, jeho plody ju rozžiaria svojou peknou oranžovou farbou. Zároveň budete mať zdravý rakytník na dosah ruky. Darí sa mu na slnečnom a teplejšom stanovišti. Má rád priepustnú, piesočnatú pôdu.

Hlohyňa

Je vždyzelená drevina (Pyracantha coccinea), nenáročná na pestovanie. Môžete si ju upraviť do požadovaného tvaru. Dosahuje výšku až 3 metre. Má krásne plody, ktoré sú poväčšine oranžovej farby, no môžu byť aj žlté, závisí to od kultivaru. Jej plody využijete do jesenných aranžmánov, na doplnenie dekorácií z prírodných materiálov. Hlohyňa má rada slnko a teplo. Pôdu uprednostňuje skôr výživnú.

Ambrovník

Táto atraktívna drevina (Liquidambar styraciflua) pochádza z Ameriky. Jej lesklé listy sa na jeseň sfarbujú do červena, purpurova až oranžova. Ambrovník vyniká počas jesene najmä vo väčších záhradách. Obľubuje polotieň, no zároveň aj slnko. Má vyššie nároky na vlahu a pôdu. Vyhovuje mu hlinitá pôda, výživná a priepustná.

