Trochu iný vianočný stromček: Takto vianocujú Novozélanďania

V jazyku Maoriov, pôvodných obyvateľov Nového Zélandu, odkiaľ strom pochádza, znie jeho označenie pohutukawa. Dá sa preložiť ako železné drevo, lebo drevo tohto stromu ja ťažšie ako voda. Používalo sa na stavbu lodí. V krajine patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie dreviny. Vysádzajú ho do záhrad ako solitérnu okrasnú drevinu alebo sa z neho tvarujú živé ploty. A keďže kvitne v decembri, využíva sa ako vianočný stromček. U nás sa dá pestovať ako izbová rastlina. Nemá síce oficiálny slovenský názov, ale niektoré zásielkové predajne ponúkajú jej semená pod označením železnec.

Vizitka rastliny

Metrosideros excelsa je vždyzelený strom, ktorý patrí do čeľade myrtovitých. Rastie pomaly, niekedy sa nad zemou rozkonáruje a v tropických a subtropických oblastiach dorastá do výšky okolo dvadsať metrov. Často sa vyskytuje na morskom pobreží, dobre odoláva vetrom i slanému vzduchu. Okrasné sú hlavne jeho kvety, ktoré tvarom pripomínajú kefky na čistenie fliaš. Sú päťpočetné, červené korunné lístky sú malé, nevýrazné. Veľmi nápadné sú však asi štyri centimetre dlhé červené tyčinky so žltými peľnicami na koncoch. V domovine kvety opeľujú kolibríky, ale aj jašterice. Pohľad na rozkvitnutý strom je skutočne fascinujúci. Pekné sú aj eliptické špicaté kožovité listy sivozelenej farby, ktoré pripomínajú eukalyptus.

Pestovanie v črepníku

Pestovanie rastliny nie je náročné. Ak jej poskytnete dostatočne veľkú nádobu, určite bude výborne prosperovať a kvitnúť dlhé roky. Počas leta je vhodné umiestniť ju na slnečný balkón alebo terasu. Pred príchodom mrazov ju zas preneste do teplejšej miestnosti s dostatkom svetla. Dobre odoláva suchu, netrpí škodcami ani chorobami a výborne znáša rez. Vyzreté vrcholové odrezky sa dajú použiť na rozmnožovanie.

Semienka sa odporúča vysiať do rašelinových jiffy tabliet alebo do substrátu pre izbové rastliny. Stačí ich položiť na povrch a jemne zatlačiť, aby ich voda nevyplavila. Klíčenie trvá niekoľko týždňov. Substrát udržiavajte neustále vlhký, nie však premokrený.