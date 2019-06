Túžite po živom plote? Máme pre vás 3 tipy na vždyzelené dreviny

Tuja západná (Thuja occidentalis) – mrazuvzdorný vetrolam

Jej pôvod siaha do západnej časti USA, kde dosahuje výšku až úctyhodných 15 až 20 metrov. V našich podmienkach sa jej darí na svetlých miestach so stredneťažkou až ílovitou pôdou, s dostatočnou vlhkosťou a bohatou zásobou živín. Je plne odolná proti mrazu, rýchlo rastie, znáša veľmi dobre i hlboký rez a veľmi ľahko sa dá rozmnožovať odrezkami. Výhoda tohto druhu je i jeho výborná dostupnosť v okrasných škôlkach a relatívne nízka cena za sadenicu. Naopak, nevýhoda je, že niektoré odrody na zimu hnednú. Na jar sa však šupinovité ihlice opäť zazelenajú. Z tuje si môžete vytvoriť hladké zelené steny od 1 do 5 metrov vysoké a od 0,5 až 2 metre široké.

Najpredávanejšia je odroda ‘Smaragd’ so žiarivo zeleným ihličím, ktoré si zachovávajú peknú farbu i v zime a výborne odoláva záťaži snehu. Vytvoríte z nej živý plot, ktorý nemusíte tvarovať.

Na zimu nehnedne ani odroda ‘Malonyana’, ktorá je však užšia a vysádza sa tak, aby sa rastliny vzájomne dotýkali. Nezabudnite však na jej pravidelný rez. Obľúbená je aj rýchlorastúca odroda ‘Brabant’ či ‘Holmstrup’.