Vytvarujte si krušpán do geometrických tvarov

Čím strihať?

Štandardným pracovným nástrojom, ktorý v tomto prípade preukáže najlepšie služby, sú ostré záhradnícke nožnice. Vhodný je aj elektrický krovinorez na akumulátorový pohon či nožnice na živý plot s krátkymi ozubenými čepeľami.

Opatrne po kúskoch

Ak krušpán striháte niekoľko ráz do roka do určeného tvaru, odporúčame vám špeciálne nožnice na túto drevinu, podobné nástroju na strihanie oviec. Keď sú výhonky priveľmi drevnaté, rezanie je dosť namáhavé. Postupujte tak, že zakaždým odstrihnite iba kúsok. Keby ste totiž nechtiac na niektorom mieste odstrihli priveľa, museli by ste celú figúru orezať na menšiu.

Nezabudnite na pomôcky

Tvarovanie drevín sa nezaobíde bez pomôcok. Ak chcete krušpánový krík vyformovať do tvaru pravidelnej gule, dobrou pomôckou je polkruhová šablóna z preglejky alebo hrubšej lepenky. Šablónou prechádzajte po kríku a odstrihujte všetky prečnievajúce výhonky.

Pyramídu veľmi jednoducho vytvarujete pomocou konštrukcie zo štyroch bambusových tyčí. Tyče zapichnite do zeme do štvoruholníka s rovnakým vzájomným rozstupom a horné konce v strede nad kríkom zviažte, aby vznikol ihlan. Potom už stačí orezať všetky výhonky vyčnievajúce z bočných stien.