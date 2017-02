Zaskveje sa aj bez lístia: Vŕba biela

Vŕba biela (Salix alba)

Pôvod:

Je to veľmi prispôsobivý druh, domáci v Európe, severnej Afrike aj Ázii. Rastie rýchlo a môže sa stať, že zaplieni záhradu. Aby ste tomu zabránili, pestujte len jej šľachtené odrody.

Celkový vzhľad:

V prirodzených podmienkach je vŕba mohutný strom dorastajúci do výšky až dvadsať metrov. Aj z tohto dôvodu nie je veľmi vhodná do malých záhrad. Má vzpriamené výhonky s úzko kopijovitými listami. Odroda 'Vittelina' má mladé konáriky žltej farby a 'Britzensis' jasnočervené.

Pestovanie:

Keďže je to náš pôvodný druh, s pestovaním nebudete mať problémy. Rastie veľmi rýchlo a najviac sa jej darí na slnečnom mieste a vo vlhkej pôde. Ak ju chcete pestovať pre pekné zafarbenie kôry v zimnom období, nenechajte ju vyrásť do veľkých rozmerov. Iba mladé jednoročné výhonky majú pekné a lesklé zafarbenie. Neskôr sa farba kôry mení na zlatohnedú a stráca svoj lesk. Vŕba by sa mala strihať skoro na jar, tesne po tom, čo spestrila pochmúrnu zimu.

Zaujímavosť:

Kôra tohto stromu obsahuje kyselinu salicylovú, čo je hlavná zložka acylpirínu. V minulosti sa veľmi často využívala v ľudovom liečiteľstve proti bolesti a rôznym iným zdravotným neduhom.