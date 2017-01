Zdravotný rez obnoví zdravie a pekný tvar drevín

Zdravotný rez

Počas vegetačného pokoja skontrolujte všetky kry a stromy a odrežte všetky suché alebo poškodené výhonky až do zdravého dreva.

Rez veďte vždy tesne nad púčikom smerujúcim von z rastliny, aby ste posilnili nový hustý obrast nasmerovaný mimo stredu koruny.

Kontrolu urobte znova na jar po skončení najväčších mrazov a odstráňte výhonky poškodené mrazom, predovšetkým na vždyzelených rastlinách a ihličnanoch.

Prerezávanie môže byť najrýchlejším a najefektívnejším zásahom na ochranu pred chorobami. Počas sezóny sa oplatí každý mesiac kontrolovať dreviny, aby sa včas zistili prvé príznaky ochorenia.

Výhonky napadnuté múčnatkou alebo rakovinou by sa mali zrezať až do zdravého dreva, skôr ako začnete s inou liečebnou metódou. Rez bude možno úplne stačiť.

Pred zdravotným rezom a po ňom by ste mali náradie namočiť do záhradníckeho dezinfekčného prostriedku. Je to veľmi dôležité pri vážnych chorobách, ako je spála ružovitých, ktorá deformuje skalník a hlohyňu a niekedy spôsobuje aj ich odumieranie.

