Zimu skrášli jazmín, zimovec, lykovec a hamamel

Jazmín nahý (Jasminum nudiflorum)

Pôvod: Tento obľúbený ker bol do Európy dovezený z Číny okolo roku 1844. Veľmi rýchlo si získal obľubu pestovateľov. V Anglicku sa dokonca začal pestovať ako živý plot slúžiaci ako ochrana pred vetrom.

Celkový vzhľad: Keď jazmín nahý necháte voľne rásť, vytvorí mohutný ker vysoký asi tri metre, ale je prispôsobivý a môžete ho tvarovať napríklad pri stene. Má dlhé prevísavé výhonky, ktoré vytvoria neprehľadnú spleť konárov. V zimných mesiacoch rozkvitá nežnými žltými kvetmi, ktoré navyše aj omamne voňajú. Má jednoduché tmavozelené listy, ktoré na jeseň nevynikajú výrazným sfarbením.

Pestovanie: Najlepšie sa mu darí na slnečnom alebo čiastočne zatienenom mieste. Aj tu platí pravidlo, že čím viac slnečných lúčov dostane, tým viac kvetov sa objaví na konárikoch. Pôdu uprednostňuje priepustnú, ale ani v tomto smere nie je náročný a rastie v každom type záhradnej pôdy. Staré odkvitnuté a prehustené výhonky po odkvitnutí zrežte. Ak máte veľkú záhradu, z jazmínu si môžete vytvoriť nepriehľadný živý plot alebo ho tvarovať pri stene domu.

Zaujímavosť: Jazmín nepatrí medzi vždyzelené rastliny, povrch výhonkov má však zelenkastý, takže po opade listov vytvára dojem zelene.

Hamamel prostredný (Hamamelis x intermedia)

Pôvod: Je to hybrid, ktorý vznikol krížením hamamelu japonského (Hamamelis japonica) a hamamelu mäkkého (Hamamelis mollis). Tieto druhy pochádzajú zo Severnej Ameriky a východnej časti Ázie.

Celkový vzhľad: Spočiatku rastie pomaly, ale v dospelosti je to veľmi veľký ker dorastajúci do výšky a šírky až štyroch metrov. Vytvára riedku kotlovitú korunu a nemá kompaktný tvar. Vajcovité alebo obráteno vajcovité listy sa na jeseň sfarbujú do žltej a oranžovej farby. Niektoré odrody sa pestujú práve pre jesenné sfarbenie. Kvety vytvára v hustých zhlukoch. Najkrajšie vyniknú na pozadí tmavých vždyzelených drevín.

Pestovanie: Vyhovujú mu mierne kyslé alebo neutrálne, vlhké, ale dobre priepustné pôdy. Neznáša vápnik. Na suchom stanovišti neprospieva, dokonca aj počas suchého leta je vhodné dopriať mu občasnú zálievku. Najvhodnejšie je slnečné alebo mierne zatienené miesto. Ocení mierne chránené stanovište. Pozor, hamamel neznáša rez, nesnažte sa ho tvarovať, maximálne odstráňte poškodené alebo prekrývajúce sa konáre.

Zaujímavosť: Je to stará indiánska liečivá rastlina. Odvar z kôry a listov sa využíval proti mnohým chorobám, najmä ako protizápalový prostriedok.

Lykovec jedovatý (Daphne mezereum)

Pôvod: Vo voľnej prírode sa lykovec vyskytuje aj u nás, je však chránený. V záhradách sa pestujú jeho šľachtené odrody, ktoré majú intenzívnejšiu farbu kvetov. Odroda ‘Alba’ ich má úplne biele.

Celkový vzhľad: Lykovec je veľmi pomaly rastúci ker v tvare pologule alebo gule. Narastie do výšky maximálne jeden a pol metra. Sivozelené a úzke listy dlhé až osem centimetrov má striedavé, prevažne len na koncoch konárov. Ružové, silno voňajúce rúrkovité kvety sa na konárikoch objavujú počas zimy. V lete dozrievajú plody červenej farby, ktoré sú jedovaté.

Pestovanie: Obľubuje polotienisté miesta, je vhodný do skaliek alebo ako podrast stromov. Najviac mu vyhovuje vápenatá, vlhká, ale dobre priepustná pôda. V prvom roku po výsadbe ho chráňte pred mrazom a nepriazňou zimného počasia. Je citlivý na sucho, preto potrebuje počas suchého obdobia zálievku. Rez nevyžaduje, odstraňujú sa iba suché a poškodené výhonky. Neznáša presádzanie.

Zaujímavosť: Lykovec muránsky je drobný ker, ktorý môžete nájsť len v štrbinách skál Muránskej planiny. Je to jeden zo slovenských endemitov, v prírode je chránený.

Zimovec včasný (Chimonanthus praecox)

Pôvod: Pochádza z lesnatých oblastí Číny. V záhradách sa pestuje iba jeden druh, a to zimovec včasný a jeho odrody.

Celkový vzhľad: Je to muhutný, široko vzpriamený opadavý ker, vysoký až tri metre. Konáre sú sivozelené, svetlozelené listy kopijovitého tvaru majú až desať centimetrov. Pestuje sa pre voskovité a veľmi voňavé kvety žltej alebo krémovej farby.

Pestovanie: Potrebuje chránené slnečné miesto, výživnú a dobre priepustnú pôdu. Rovnako ako pri lykovci, aj zimovec má jedovaté plody, tie však v našich klimatických podmienkach nedozrejú, preto ho môžete bez obáv pestovať aj v záhrade, kde sa pohybujú deti. Nepatrí medzi dreviny, ktoré sa tvarujú rezom. Po odkvitnutí treba maximálne odstrániť výhonky poškodené mrazom, ktoré pred zimou nestihli dozrieť.

Zaujímavosť: Zimovec svojou intenzívnou sladkou vôňou láka hmyz, ktorý sa v tomto období vyskytuje. Vo voskovitých kvetoch sa nájde dostatok nektáru a zároveň ho hmyz aj opelí.