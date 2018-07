Inšpirujte sa! Vresovisko zažiari aj v malej záhrade (1.časť)

Základom sú dva záhony a malé posedenie. Nad lavičkou dlhou 100 cm sa týči pergola v tvare oblúka. Z oboch strán je porastená popínavým zemolezom ‘Belgica’. Začiatkom leta ponúka červenožlté trúbkovité kvety, ktoré navečer príjemne voňajú. Pridaním pohodlných vankúšov a malého stolíka sa toto miesto premení na romantický kútik v záhrade.

Nechajte farby vyniknúť

Po ľavej strane lavičky sa nachádza menší záhon. Jeho dominantou je opadavá azalka ‘Gibraltar’. V máji kvitne oranžovými kvetmi usporiadanými do guľovitých súkvetí. Na jeseň sa listy azalky sfarbia do teplých odtieňov a upúta tak pozornosť dvakrát za sezónu.Okolo nej sú vysadené bohaté trsy vresov. Odroda ‘Amethyst’ vyniká ružovobielymi kvetmi a kvitnutím až do decembra, ‘Larissa’ má červené kvety a ‘Firefly’ má ružové kvety so žltým olistením, ktoré červenie v zimných mesiacoch. Prvé dve menované odrody kvitnú dlho, pretože ich kvety sa neotvárajú. Ostávajú vo forme zavretého púčiku. Všetky odrody kvitnú od augusta do jesene.

Rovnaké vresy sú vysadené aj vo väčšom záhone umiestnenom po pravej strane lavičky. K nim sa pridávajú vresovce. Odlišujú sa dobou kvitnutia a úzkymi listami, ktoré pripomínajú ihličie. Vresovec ‘December Red’ má jasne ružovočervené zvončekovité kvety v januári až marci. V rovnakom čase kvitne i odroda ‘Springwood White’.

Čítajte tiež:

Záhrada malých rozmerov: Pestujte moderne

Chýba vám v záhrade posedenie? Inšpirujte sa

Tieto neprehliadnete

V rohu záhona je ústredným prvkom rododendrón ‘Praecox’. Na rozdiel od ostatných odrôd, táto vykvitá už v apríli. Počas teplých zím dokonca už v marci. Fialovoružové kvety krikľavej farby sú neprehliadnuteľné. Spoločnosť mu robí zakrpatený rododendrón ‘Scarlet Wonder’, ktorého výška je len okolo pol metra. Kvitne na červeno na prelome apríla a mája. Veľmi pekným a dosiaľ málo rozšíreným kríkom je vždyzelená kalmia. Na prvý pohľad pripomína rododendróny. Nad tmavozelenými úzkymi listami odrody ‘Little Linda’ sa v máji až júni objavujú zvláštne tmavoružové puky, z ktorých sa otvoria svetloružové až biele zvončekovité kvety. Obľubuje slnko, vlhko a samozrejme kyslú pôdu. Výsadbu doplňujú spoľahlivé trvalky.

Kompletný prehľad rastlín k návrhu architektky nájdete na našom webe v 2. časti článku už čoskoro.