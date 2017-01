Japonská záhrada u vás doma: Naplánujte si ju už teraz

Záhrada v japonskom štýle predstavuje váš súkromný kúsok prírody vytvorený vašimi rukami. Jej účelom nie je dokonale napodobniť prirodzenú faunu a flóru v divokej podobe, ale vyčleniť priestor pre oddych, meditáciu a načerpanie nových síl. Aj v našich zemepisných šírkach nájdete záhrady inšpirované japonským štýlom. Ak hľadáte miesto na relax a premýšľanie, možno sa hodí aj vám.

Východná inšpirácia

Japonské záhrady boli vytvárané s cieľom uctievania prírodnej krásy a jej pretvárania človekom. Ich história siaha k stavbe prvých palácov. Záhrady v zen-štýle, ktorých základ tvoria suché štrkové záhony, slúžili budhistom na meditáciu a premýšľanie o skutočnom zmysle života. Z pohľadu budhizmu raj neznamená návrat k pôvodnej nedotknutej prírode, ale návrat k prírode dotvorenej človekom. V tomto prípade raj symbolizuje japonská záhrada. S touto nábožensko-filozofickou ideou u sa nemusíte stotožňovať, japonskú záhradu si môžete vytvoriť úplne podľa svojho vkusu a pretvárať ju podľa nálady. Okrem kamenných lámp či fontán nájdete v ponuke špecializovaných predajní aj zmenšené pagody (napodobeniny chrámových stavieb v Číne) a sošky budhu, ktoré exotickú atmosféru ešte viac umocnia.

Presné hranice

Japonské záhrady sú presne ohraničené, väčšinou pravouhlými múrmi alebo plotom. Váš kus prírody je vyčlenený z okolitého prostredia a pretvorený podľa vašich požiadaviek. Vo veľkej miere sa využívajú štrkové plochy, kamene, mach, piesok a doplnky. Aj keď sú hranice pozemku prísne pravouhlé, ďalšiu symetriu by ste v japonskej záhrade hľadali márne. V dizajne japonských záhrad sa využíva zmenšená mierka a symbolika. Obrovské hory a skaly v prírode reprezentujú kamene, divoké rieky predstavujú tenké potôčiky a pokojné hladiny jazier štrkom vysypané záhony, ktoré sa hrabľami upravujú do pravidelných vlniek.

Hladké kamene uprostred štrkových plôch zase napodobňujú ostrovy. Existuje niekoľko typov japonských záhrad, od úplne suchých, ktoré sú vytvorené iba zo štrku a kameňa, až po tzv. čajové záhrady, ktorých ústredným prvkom sú lampy, jazierka a čajové domčeky na oddych. V japonských záhradách často nájdete vodné prvky Tsukubai. Je to malé záhradné jazierko, alebo skôr studnička, ktorá slúži na očistu ducha aj tela. Je vytesaná do kameňa a doplnená napríklad bambusovým napájadlom. Bambusy sú ďalší prvok využívaný vo výraznej miere. Okrem živých rastlín nájdete v týchto typoch záhrad aj bambusové ploty alebo časti nábytku.

Ako obraz

Presne udané hranice pozemku symbolizujú rám obrazu. To, čo je vo vašej záhrade, je aj vo vašej réžií. Či už si vyberiete dokonale čistú zen-záhradu alebo japonský štýl s bonsajmi, rododendronmi a javormi s farebnými listami, všetko si dopredu starostlivo naplánujte. Japonská záhrada musí pôsobiť čisto a harmonicky. Mala by byť oázou pokoja v hektickom svete. Menej je viac platí v tomto prípade niekoľkonásobne. Vegetačne bohaté japonské záhrady s mäkkými záhonmi plnými rôznorodých trvaliek a drevín sú nádherné, no myslite na to, že takáto záhrada je krásna, iba keď je starostlivo udržiavaná. V japonskom štýle vynikajú prísne tvarované dreviny, preto je vhodná aj pre zanietených záhradkárov.

Nielen pre zaneprázdnených

Pre zaneprázdnených ponúka riešenie zenová záhrada. Dokonale uhladená štrková plocha, pod ktorou je geotextília brániaca prerastaniu buriny, sa hrabľami zvlní a pripomína tak vodnú hladinu. Dotvárajú ju mäkké vankúše machu a lišajníky na skalách, prípadne napájadlo pre vtáky. Zenová záhrada využíva úplne bežné prvky, no rozhodujúce je ich umiestnenie. Základom je asymetria, jednoduchosť a čistota. Na prvý pohľad má pôsobiť tak, ako keby bola zakonzervovaná v čase.

Rôzne doplnky, ktoré nájdete v špecializovaných predajniach majú umelo vytvorenú patinu. Jedným z princípov zenovej záhrady je aj názor, že veci sa stávajú lepšími pôsobením času. Záhrada v tomto duchu neukazuje všetky svoje zákutia ako na podnose. Je tajomná a plná zákutí, ktoré postupne objavujete.