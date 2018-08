Záhon na zjedenie: Bylinky pre krásu i úžitok

Záhon s rozmermi 3,5 x 5 metrov ponúka dostatok miesta na pestovanie byliniek na priamu spotrebu i na sušenie. Navyše, bylinky sú pomerne nenáročné rastlinky a nepotrebujú častú opateru. Tak prečo to neskúsiť?

Optická bariéra

Pozadie záhona je vytvorené zo všestranného a užitočného muchovníka, zvaného aljašská (indiánska) čučoriedka. Bonusom je, že nepotrebuje kyslú pôdu na rozdiel od klasických čučoriedok. Pred živým plotom stojí lavička dlhá 120 cm. Ponúka ideálne miesto na zrelaxovanie uprostred aromatických byliniek. K lavičke vedie štrkový chodníček, ktorý delí záhon na dve temer zrkadliace sa časti. V oboch častiach sú umiestnené tri nášľapné kamenné platne s rozmermi 40 x 40 cm, vďaka ktorým sa pohodlne dostanete ku každej bylinke.

Pritienenie

Nie všetky bylinky obľubujú slnečné a teplé stanovište, no pre ich pestovanie stačí malý trik: Vysaďte do záhona stromčekové ríbezle. Okrem chutných plodov získate prostredie chránené pred slnečným úpalom. Použiť môžete i stromčekový egreš. Použite dve odrody vybraného druhu kvôli dobrému opeleniu. Pod ríbezľami nájde vhodné miesto napríklad pažítka. V zadnom rohu záhona, za stromčekmi ríbezlí, rastú spoločne mäta a medovka. Obom vyhovuje čiastočný tieň a sú naozaj bujné a silno sa rozrastajú.

Starostlivosť

Na jar po odkvitnutí zrežte muchovník do požadovaného tvaru. Okrem neho treba zrezať všetky polokry, čiže levanduľu, šalviu, saturejku a yzop. Rastliny režte len do olistenej časti. Ak je to potrebné, režte aj ríbezle pred pučaním. Po odkvitnutí jemne ostrihajte levanduľu a yzop. Je totiž šanca, že vykvitnú ešte raz koncom leta. Na jeseň upracte všetky suché stonky medovky, mäty, pamajoránu, ligurčeka, pažítky a nechtíka. Na miestach s drsnejšími podmienkami je vhodné polokry zakryť na zimu suchým lístím, čečinou alebo bielou netkanou textíliou.

Prehľad rastlín:

Levanduľa úzkolistá ‘Hidcote’ (Lavandula angustifolia) Yzop lekársky (Hyssopus officinalis) Šalvia lekárska (Salvia officinalis) Pamajorán obyčajný ‘Aureum’ (Origanum vulgare) Ligurček lekársky (Levisticum officinale) Saturejka horská (Satureja montana) Ríbezľa červená ‘Rovada’ (Ribes rubrum) Cesnak pažítkový (Allium schoenoprasum) Nechtík lekársky (Calendula officinalis) Medovka lekárska (Melissa officinalis) Mäta pieporná (Mentha x piperita) Muchovník ‘Rainbow Pillar’ (Amelanchier sp.)

