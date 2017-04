Záhrada na piesočnatej pôde: Viete, ktoré rastliny budú na nej prosperovať?

Ľahké a vzdušné piesočnaté pôdy obsahujú dostatok vzduchu, ktorý je síce pre korene dôležitý, no nevýhoda je, že takáto pôda neudrží vlahu a živiny. A i keď záhradu denne polievate, pôda rýchlo a najmä v lete do hĺbky preschne. Do záhona sme preto vybrali rastliny, ktoré dobre znášajú sucho aj menej úrodnú pôdu.