Začnite boj s voškami: 15 tipov, ako ich zneškodniť

Voška ružová (Macrosiphum rosae) patrí k najčastejším škodcom ruží. Všimnúť si ju môžete už v apríli, keď sa začína otepľovať. Vtedy je pravdepodobnosť hromadného napadnutia. Mnohopočetnými kolóniami osídľuje kvetné puky a listy. Rozmnožuje sa veľmi rýchlo, každých 7 dní. Cicia šťavy na mladých častiach rastliny. Keď v júni výhonky zdrevnatejú, vošky sa postupne vytrácajú.

1 Užitoční pomocníci

Asi nikomu neuniklo, že lienky a vtáky sú prirodzení nepriatelia vošiek, a nielen ich. Vyhraďte si v záhrade kúsok pôdy, kde vytvoríte zákutie s atraktívnymi rastlinami pre lienku sedembodkovú. Veľmi dobrý je lúčny porast. Vtákom zas vytvorte vhodné podmienky na hniezdenie.

2 Správne pestovanie

Nadmernými dávkami dusíka pri hnojení dosiahnete tvorbu mäkkých vodnatých pletív, cez ktoré voška ľahko prenikne. Preto hnojte opatrne a odporúčanou dávkou. Napadnutie listov je možné, aj keď rastlina zažíva stres zo sucha, takže dávajte pozor na pravidelnú zálievku.

3 Mechanická likvidácia

Ak ste vošky identifikovali hneď na začiatku a nie je ich ešte veľa, zničiť ich môžete rozmliaždením medzi končekmi prstov. Ďalšia možnosť je využiť silný prúd vody na ich spláchnutie skoro ráno, aby kvapky obschli, kým bude silné slnko.

4 Chemická ochrana

Pri veľkom výskyte vošiek od polovice apríla do začiatku júna použite dostupné chemické prípravky. Snažte sa ich striedať, aby škodca nezískal odolnosť proti použitej účinnej látke. Dostupné sú aj také, čo neškodia včelám, napríklad Pirimor 50 WG.

5 Rajčiakový odvar

Budete potrebovať vňať z rajčiakov, ak máte čerstvú, tak 4 kg, a ak sušenú, stačí 200 g. Vňať zalejte desiatimi litrami vody a varte pol hodiny. Pred samotným postrekom sa odporúča vývar zriediť a pridať doň asi 40 g mazľavého mydla. Tento odvar by mal účinkovať aj na roztoče, bzdochy a skočky.

6 Zlatý ocot

Aj to stojí za pokus. Do 0,2 l vody pridajte 1 lyžicu octu a dobre premiešajte. Následne aplikujte na ruže počas troch dní – vošky by sa mali vytratiť. Samozrejme, ako pri každom postreku, nemalo by pršať a rastliny nepolievame na list. Iný recept odporúča koncentráciu 2 lyžíc octu na 1 liter vody.

7 Pŕhľava nielen ako čaj

Výluh z pŕhľavy bude mať účinnosť pri včasnom objavení nízkeho počtu škodcu a za pomoci lienok. Desaťlitrové vedro naplňte pŕhľavou do jednej štvrtiny a zalejte vodou. Nechajte lúhovať 24 hodín a pred postrekom zrieďte. Tento výluh pôsobí aj ako hnojivo nielen na ruže.

8 Cesnaková medicína

Cesnakové strúčiky hmotnosti 150 g rozdrvte, zalejte 10 l vody, pridajte 2 čajové lyžičky parafínu alebo včelieho vosku a nechajte 24 hodín lúhovať. Výluh sa už neriedi. Postrekovať ním možno aj proti roztočom. Mal by mať účinnosť aj pri napadnutí hrdzou či bakteriózami.

9 Všedný vratič

Vratič obyčajný rastie prakticky všade, ale čo je dôležité, ak použijete z neho pripravený nálev alebo odvar, bude účinkovať proti voškám. Použiť možno 300 g čerstvej rastliny alebo 30 g sušenej na 10 litrov vody.

10 Estetická levanduľa

Levanduľa úzkolistá nie je len voňavá ozdoba okrasných záhonov a liečivá rastlina, ale aj dobrý sused pre ruže. Svojou vôňou odpudzuje mravce, a tým aj vošky, ktoré mravcom vyhovujú práve preto, že vylučujú sladkú medovicu.

11 Cibuľová sprcha

Do dvoch litrov vody pridajte tri veľké nakrájané cibule a nechajte postáť jeden až dva dni. Po uplynutí potrebného času zlejte a pridajte trochu saponátu na riad. Aplikujte na rastlinu aj do pôdy v jej okolí. Keďže je výluh koncentrovaný, dodržujte odstup medzi aplikáciami jeden týždeň, aby ste rastlinu nepopálili.

12 Odvar z prasličky

Odvar sa pripravuje z 50 g sušenej prasličky roľnej, ktorá sa pridá do jedného litra vody. Do výluhu treba primiešať mazľavé mydlo ako zmáčadlo a zriedený kvasný vodný výluh z pŕhľavy, ktorý získate máčaním pŕhľavy v dažďovej vode na slnku počas 3 – 4 dní.

13 Príliš štipľavá paprika

Máte doma takú štipľavú mletú papriku, že neviete, ako ju použiť? Odvar z takejto papriky vám pomôže zbaviť sa vošiek a žravých škodcov. Navážte si 50 g mletej papriky a vsypte ju do jedného litra vody. Nechajte povariť jednu hodinu a vylúhovať 24 hodín. Po vychladnutí prelejte do dobre uzatvárateľnej nádoby.

14 Nápomocný lieh

Liehovo-mydlový roztok by mal tiež pomôcť pri zbavení sa vošiek. Zaobstarajte si 200 až 500 g mazľavého mydla a rozpustite ho v 10 litroch vody. Finálnou ingrediencou je 300 až 500 ml liehu.

15 Neemový olej

Tento olej síce nie je dostupný na Slovensku, ale v susednom Rakúsku áno, preto ak máte možnosť, môžete si ho zadovážiť tam. Vyrába sa zo semien stromu Azadirachta indica a pôsobí proti voškám. Výhoda je, že neškodí užitočným organizmom bežne sa vyskytujúcim v záhrade a nie je jedovatý pre človeka.