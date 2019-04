Upriamte pozornosť na trávnik! 7 tipov, ako ho naštartovať do novej sezóny

Aj keď denné teploty vystúpia a vonku je príjemne, neznamená to hneď, že aj trávnik bude okamžite pekný sýtozelený. Na to, aby sa prebral je potrebné, aby sa zohriala aj pôda, nielen teplota vzduchu. Do určitej miery to závisí od toho, akú starostlivosť ste mu venovali na jeseň. Jesenné hnojenie draslíkom mu pomáha nielen lepšie prezimovať, ale zabezpečuje aj jeho lepšiu odolnosť proti chorobám.

Ak teda chcete po zime trávniku pomôcť k lepšiemu štartu, tu je pár rád.

Zhodnotenie po zime

1. Je dobré stav trávnika po zime zhodnotiť. Ak si na to netrúfate, skúste osloviť odborníka, ktorý vám s tým pomôže. Dôležitá je najmä identifikácia chorôb, ktoré sa môžu po zime vyskytnúť, a určenie postrekovej látky na jej odstránenie z porastu. Najčastejšie sa vyskytujúcou chorobou po zime je pleseň snežná. Ak ju teda na trávniku máte, po vystúpení teplôt treba urobiť postrek porastu. Vhodná účinná látka je azoxystrobín (Ortiva, Amistar). Výborným podporným prostriedkom, ktorý pomôže zvýšiť „imunitu“ trávnika a podporovať ho v boji proti hubovým chorobám, je biologický prípravok Softguard. Vytvára prevenciu proti hubovým, bakteriálnym a vírusovým chorobám, posilňuje odolnosť rastlín a stimuluje tvorbu antibiotických látok.

Vytiahnite kosačku

2. Ďalším krokom je kosenie. Trávnik je po zime nerovnomerný, preto ho treba zarovnať.

Vertikulácia

3. Ak je trávnik starší alebo viac plstnatý, po pokosení bude treba urobiť vertikuláciu. Tá ho zbaví odumretej plsti, uľahčí prístup vody a vzduchu ku koreňom a prerezaním vrchnej časti podporí odnožovanie a následné zahustenie. Pri tejto operácii treba naozaj počkať, kým stúpnu teploty trvale aspoň nad 8 stupňov. Dôležité je, aby ani nočné teploty neklesali k nule – pôda sa musí zohriať.

Hnojenie

4. Vertikuláciu síce môžete robiť skôr, ale nevyhnutným krokom po nej je hnojenie. Dôležité je, aby ste použili hnojivo s vyšším obsahom dusíka, ktoré pomôže trávnik naštartovať. Ak použijete kvalitné hnojivo, trávnaté druhy sa veľmi rýchlo zregenerujú. Teplota je dôležitá hlavne preto, aby rastliny dokázali dodané živiny prijať. Ak to urobíte príliš skoro, dodaný dusík trávnik nevyužije a väčšina živín sa len vyplaví do spodnej vody bez účinku. Neskôr, keď už bude teplejšie, nebude mať dostatok živín, ktoré by využil na svoj rast a regeneráciu. V tomto prípade určite platí – neuponáhľať sa.

Pôsobenie hnojiva

5. Alternatívnym riešením je použitie hnojiva s riadeným uvoľňovaním – dlhodobo pôsobiace, ktoré dokáže živiny uvoľňovať na základe teploty, a tak dodáva trávniku potrebný dusík v momente, keď je schopný prijať ho. Tu si dajte pozor na výber hnojiva – najkvalitnejšie sú hnojivá s polymérovým (živicovým) obalom. Určite je dôležité, aby obsahovali aj horčík (Mg) a železo (Fe), ktoré dobre vplývajú na farbu.

Dôležité živiny

6. Je dôležité, aby ste sa v rámci celej sezóny vyhli jednostrannému hnojeniu – nehnojte celú sezónu hnojivami s prebytkom dusíka. Pre dobrú kondíciu a vzhľad trávnika treba meniť zloženie hnojiva podľa aktuálnej potreby živín.

Zaplňte prázdne miesta

7. Posledným krokom je dosiatie poškodených miest v trávniku. Povrch pôdy rozrušte a regeneračnou zmesou dosejte prázdne miesta. Osivo môžete jemne presypať trávnikovým substrátom, ktorý zabezpečí vhodné prostredie na vyklíčenie trávnej zmesi. Takisto presievajte aj miesta, kde ste odstránili mach.

A potom už len kosiť, polievať, hnojiť a kosiť, kosiť, kosiť...