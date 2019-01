3x úžasný tip! Popínavá rastlina vhodná na múry či pergoly

Ampelopsis brevipedunculata

Viničovič krátkostopkatý trochu pripomína vinič, má úponky, ktorými sa prichytáva na múry či inú oporu. Do záhrad je vhodná odroda ‘Elegans’, ktorej mladé výhonky majú ružovkastú farbu, opadavé srdcovité listy sú bielo-ružovo-zelené, vykrajované. Na jeseň sa na rastline objavujú malé modrofialové plody, ktoré dozrievajú v septembri. Pestovať ju treba na teplom, slnečnom a pred vetrom chránenom stanovišti. Dorastá do dĺžky okolo dvoch metrov.

Berchemia racemosa

Liana pochádzajúca z Japonska patrí do čeľade rešetliakovitých. Dorastá do výšky asi tri metre. Má striedavé vajcovité listy tmavozelenej farby, ktoré na jeseň opadávajú. Kvitne v júli až auguste malými krémovými až ružovkastými kvetmi, ktoré sú usporiadané do bohatých koncových súkvetí. Z nich sa vyvinú červené plody, ktoré v našich podmienkach dozrievajú až na ďalší rok, pričom sa ich farba zmení na čiernu. Rastlina vyžaduje teplé, chránené stanovište na slnku alebo v miernom polotieni.

Na pôdu nie je náročná, potrebuje však zimnú prikrývku koreňov proti silným mrazom, preto sa odporúča jej pestovanie v teplejších vinárskych oblastiach. Škodce ani choroby ju nenapádajú.

Brečtan

Vždyzelený brečtan popínavý (Hedera helix) patrí medzi obľúbené popínavé vždyzelené rastliny najmä pre jeho nenáročnosť a schopnosť rásť aj na zatienených stanovištiach. Okrem neho však existujú aj ďalšie druhy, ktoré sú nemenej atraktívne. Napríklad Hedera poetarum sa odlišuje tým, že sa na ňom vytvárajú plody žltej až okrovej farby. Brečtan kolchický (H. colchica) ‘Sulphur Heart’ má zasa krásne veľké listy, ktoré sú svetlozelené so zlatožltou kresbou.

Prosperuje na akejkoľvek svetovej strane, no na slnku majú listy viac žltých odtieňov, ktoré sa v zime zmenia na vínové až hnedé. Odoláva mrazom až do -27 °C. Odroda ‘Denta Variegata’ asi 12 cm veľké listy so smotanovými škvrnami, odroda ‘Fall Favourite’ tvorí nižšie kríčky s tmavozelenými listami. Hodí sa do menších záhrad ako podrast pod vyššie dreviny.

Čítajte tiež: